Spotřebitelé jsou přesyceni reklamou. Značky ale našly další způsob, jak se jim dostat pod kůži | E15.cz

Jde o to, aby o reklamě, a tedy propagovaném zboží nebo službě, lidé mluvili, vtipkovali, aby reklama nebyla pouhým sdělením, ale prožitkem. Proto má význam i virální marketing, nejlepší nízkonákladová možnost, jak zboží propagovat, aniž by vzniklo zdání reálné reklamy. Vymyslet vtip, hlášku nebo scénku, která zafunguje, dá ale obří práci. To, co ve výsledku vypadá velmi lehce a hravě, stojí spoustu času, nejistoty a přemýšlení.

Hovoříme o buzzmarketingu, moderní formě propagace zaměřené na vyvolávání rozruchu a sázku na sílu šíření reklamního sdělení mezi lidmi. Jednoduše čím větší blbost, tím lépe, a ono to funguje. Současná doba je spontánní. „Nejdůležitější je nabídnout lidem téma, které je zaujme nebo pobaví natolik, aby sdělení rozšířili mezi přátele. Těch úspěšnějších kampaní se pak chytí novináři, televize a rádia,“ uvádí Mark Hughes v knize Buzzmarketing: Přimějte lidi, aby o vás mluvili.

Ze světových gigantů novou formu marketingu úspěšně využívají značky Nike se svými fotbalisty, Heineken, který plánuje virtuální diskotéku, nebo firma Rauch – obr v ledových čajích u svých vizuálů vsadil na instagramový design. Nelze opomenout jedničku v energetických nápojích Red Bull. Ten k propagaci využívá stáj formule 1 a vlastní ultraadrenalinovou leteckou soutěž. Nový trend se ujal i na domácí scéně. Některé hlášky z reklam mobilních operátorů takřka zlidověly. Úspěšná je i kofola. Kdo by neznal výsměšné „Ty limčo“?

Fenoménem oboru se v poslední době stal nekorektní internetový seriál z fotbalového prostředí Vyšehrad. Z nenápadného projektu se stal nevěřitelný marketingový tahák. Doba se prostě mění a sázka na serióznost a jistotu přestává být v módě. I v marketingu a reklamě.