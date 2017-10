StartupYard přijal sedm nových firem, v crowdfundingové kampani vybral desítky milionů | E15.cz

Technologický akcelerátor StartupYard přivítal včera na pražském Smíchově sedm nových firem. V rámci tříměsíčního programu získají investici po třiceti tisících eur, mentoring 150 expertů a další podporu. StartupYard na to letos v crowdfundingové kampani vybral od stovky investorů 26 milionů korun. Bylo to už osmé kolo náboru do inkubátoru, jímž od vzniku v roce 2011 prošlo šest desítek začínajících firem. Do nynějšího výběru se přihlásilo 160 projektů.