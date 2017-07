Strnadův Czechoslovak Group má zájem o zkrachovalou vagonku Legios. Firma je připravena jednat | E15.cz

"Skupina CSG je připravena okamžitě začít jednat se všemi dotčenými subjekty, tedy s insolvenčním správcem, věřiteli i všemi dotčenými orgány, o možnosti převzetí závodu," stojí v dokumentu. Cenu firma zatím komentovat nechce.

Vzhledem k průběhu insolvenčního řízení bude schopna konkrétní nabídku předložit až v okamžiku, kdy bude zřejmé, co je součástí majetkové podstaty dlužníka a co by tedy bylo předmětem případného pronájmu či prodeje.

Legios je v úpadku od února 2014, věřitelům dluží téměř 3,3 miliardy korun. Doposud největším věřitelem byla slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB). Ta svou pohledávku nedávno postoupila švýcarské firmě Mitteleuropa Kredit & Immobilien AG.

Oficiálně výroba sice stojí, téměř tisíc lidí ale o práci nepřišlo. Vedle původního Legiosu totiž vznikla nová společnost Legios Loco, která si od něj za 400.000 korun měsíčně pronajímá areál a platí jeho zaměstnance, píšou HN. Otázkou ale je, komu tyto podniky patří. Podle obchodního rejstříku jsou to neznámé zahraniční firmy.

Czechoslovak Group, která loni koupila pět firem (mimo jiné Avii a Kovosvit), je holding zastřešující průmyslové podniky zejména v Česku a na Slovensku. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej vojenských a speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů, munice, strojírenských produktů pro automobilový, železniční a letecký průmysl či brzdových systémů pro kolejová vozidla, stejně jako silniční dopravní a logistické služby.

Konsolidované tržby holdingu Czechoslovak Group (CSG) činily loni 6,6 miliardy korun, meziročně o 39 procent více. Čistý zisk klesl o 6,9 procenta na 756 milionů korun. Nekonsolidované tržby všech společností, které Strnad ovládá, meziročně vzrostly o 13,2 procenta na 15,4 miliardy korun.

Provozní zisk EBITDA těchto firem stoupl meziročně o 26,6 procenta na 1,9 miliardy korun. Mimo konsolidované výsledky je zejména 65procentní podíl Strnada v automobilce Tatra Trucks, který vlastní přímo jako fyzická osoba.