V Česku přibylo přes čtrnáct tisíc nových firem a více jak sedm tisíc podnikatelů | E15.cz

"Poměr mezi vzniklými a zaniklými společnostmi naznačuje, že počet obchodních společností se nezvyšuje tak rychle jako v minulých letech," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Díky vysokému počtu nově vzniklých firem nebyl srpnový čistý přírůstek 1400 obchodních společností v tomto roce nejnižší. Naopak počet ukončených podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby byl v srpnu druhý nejnižší v tomto roce a celkový přírůstek přesahující dva tisíce podnikatelů byl nejvyšší za poslední dva roky.

Největší skupinu podnikatelů, kteří začali letos podnikat, představují lidé ve věku od 18 do 30 let. Jde o více než 20 000 lidí, což je více než polovina všech nových podnikatelů. Čtvrtinu nových podnikatelů tvoří lidé ve věku 31 až 40 let. Nejmenší skupinu nových fyzických osob podnikatelů představují lidé nad 61 let, ve které začalo podnikat zhruba 900 osob. Zatímco počet fyzických osob podnikatelů starších 40 let se v letošním roce snížil, prudký růst zaznamenali lidé do 30 let.

Nejvíce obchodních společností vzniklo v osmi měsících v obchodu (4897) a v profesní, vědecké a technické činnosti (4825). V případě čistého přírůstku je pořadí opačné. Nejvíce společností přibylo v profesní, vědecké a technické činnosti, konkrétně 4050. Následuje obchod s přírůstkem 2691 společností. Právě v obchodu také nejvíce společností zaniklo (2691). Na druhém místě je potom s odstupem sektor nakládání s nemovitostmi (1495).

"V posledních letech sledujeme zvyšující se zájem o podnikání v sektorech vyžadující vysokou míru vzdělání a odborných znalostí. V poslední době jde o velmi dynamicky se rozvíjející sektor české ekonomiky," upozornila Kameníčková.

Mezi fyzickými osobami byl největší zájem opět o podnikání v obchodě, se kterým začalo 10 500 lidí. V profesních, vědeckých a technických činnostech začalo podnikat téměř 6000 fyzických osob. Podobně jako u obchodních společností zaznamenal právě tento obor největší přírůstek podnikatelů, více než 2500. Následovaly zpracovatelský průmysl (1127) a obchod (1060), který opět zaznamenal nejvyšší počet ukončených podnikatelských oprávnění (9500). S odstupem následují stavebnictví (4700) a zpracovatelský průmysl (3800 zániků).

Nejvíce firem v osmi měsících roku vzniklo v Praze (9635), v Jihomoravském kraji (2833) a Moravskoslezském kraji (1799). Nejméně jich vzniklo v Karlovarském kraji (315). Nejvíce jich zaniklo také v Praze (3904) a s odstupem v Jihomoravském kraji (902). Nejméně jich zaniklo v Karlovarském kraji (100).

Nejvíce fyzických osob začalo podnikat v Praze (6437) a ve Středočeském kraji (5261). Nejméně jich začalo podnikat v Karlovarském kraji (930). Téměř 4300 podnikatelů ukončilo svoje podnikání ve Středočeském kraji. Nejvíce podnikatelů tak přibylo v Praze (2738) a Středočeském kraji (988). Naopak na Karlovarsku se jejich počet snížil o 285 a v Ústeckém kraji o 39.