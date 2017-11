Velké stavební firmy propouštět zaměstnance nechtějí, výjimkou je Skanska | E15.cz

Velké stavební firmy v Česku v nejbližší době nechtějí propouštět své zaměstnance, hlavně ty z odborných profesí si chtějí naopak udržet. Podle serveru Zdopravy.cz Skanska, jedna z největších stavebních firem v zemi, kvůli nedostatku dopravních zakázek propustí do konce roku 120 lidí. Podle odborníků je zakázek na trhu málo, ale k takovému propouštění není důvod.

"Přestože je situace na českém stavebním trhu v oblasti infrastrukturních projektů opravdu vážná, ke snižování stavu našich pracovníků přistoupit nechceme. Pro naše lidi se nejdříve pokusíme najít uplatnění jinde. Zejména na našich zahraničních projektech ve Skandinávii, na Slovensku, v Polsku, Německu, případně Bělorusku či Turecku," uvedl Vojtěch Kostiha, mluvčí Metrostavu, loňské tržní jedničky v Česku.

Firma má podle něj výhodu, že je ryze česká a má kam expandovat. "Skanska expandovala do Česka a Skanska do zahraničí nemůže, protože tam už operuje. Totéž platí i pro ostatní velké stavební firmy na našem trhu. Jsou to totiž dceřiné společnosti nadnárodních koncernů a jejich možnosti expanze jsou tudíž limitované," doplnil Kostiha.

Podle analytika společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy bylo ve stavebnictví v uplynulých 12 měsících vyhlášeno 125 bankrotů, což je na současnou dobu obecné ekonomické prosperity poměrně dost. Jak uvedl, bankroty nebo jiné vážné ekonomické problémy však hrozí zejména menším firmám a živnostníkům, kteří působí jako subdodavatelé. "Ti doplácejí na boj velkých společností o veřejné zakázky. V případě Skansky může jít také o snahu pozitivně vysvětlit své hospodářské nesnáze, které jsou ve skutečnosti jiného původu," dodal Kovanda.

Strabag propuštění neplánuje. "Naopak, naším cílem je udržet si zkušené odborníky a zájem máme i o nové, zejména do technických profesí," sdělila mluvčí firmy Edita Novotná. Podobně se vyjádřil také předseda představenstva Hochtief CZ Tomáš Koranda. "Žádné propouštění v nejbližší době neplánujeme, spíše naopak," podotkl.

Skupina Eurovia má podle mluvčí Ivety Štočkové pro příští rok tolik zakázek, který jí umožní plné využití stávajících vlastních kapacit. Firma naopak plánuje nábory nových pracovníků za kolegy, kteří se chystají do důchodu.

"Aktuálně jsou kapacity stavebních firem v průměru vytížené až na 95 procent. Na trhu je hlad po kapacitách. Většina velkých firem má podle našeho průzkumu spíše problém s nedostatkem lidí a snižovat kapacity neplánuje. Případný menší výkyv může nastat jen u některých profesí v důsledku blížícího se konce stavební sezony. Ale z širšího časového pohledu propouštění neočekáváme," doplnil ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek.