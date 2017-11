Výrobci textilií Pegas vzrostly výnosy o šest procent díky růstu cen | E15.cz

Zatímco výnosy firmě rostou, EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) klesla o 9,1 procenta na 31 milionů eur (795 milionů korun). Meziroční pokles ukazatele EBITDA souvisel zejména s vlivem přenosového mechanismu, který měl v loňském roce vzhledem ke stabilním cenám polymerů pouze mírný dopad, což je podle firmy do určité míry v kontrastu s rostoucí cenou polymerů a negativním dopadem přenosového mechanismu v tomto roce. Promítl se v tom například vliv přecenění opčního akciového plánu.



Nižší byl i provozní výsledek, který dosáhl za prvním devět měsíců 18,2 milionu eur, tedy o 17,2 procenta méně než ve stejném období roku 2016.



"Vývoj cen polymerů měl pozitivní vliv na výsledky hospodaření a došlo tak k částečné eliminaci negativního dopadu přenosového mechanismu z prvního pololetí. S ohledem na dosažené výsledky za prvních devět měsíců letošního roku potvrzujeme naše očekávání celoročního ukazatele EBITDA v rozmezí 43,0 až 50,0 milionu eur," uvedl dnes František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA.

Firma podle něj uzavřela dohodu na dodání semikomerční linky pro výrobní závod ve Znojmě. Tato linka je založena na nové technologii, která by nám měla otevřít cestu na nové trhy se zcela novými výrobky.

Pokračuje také projekt v Jižní Africe, který se dostává do realizační fáze poté, co firma dostala stavební povolení. Letos chce dělat hrubé terénní úpravy. "Na ty bychom v lednu příštího roku chtěli navázat a začít s výstavbou závodu tak, abychom dodrželi stanovený časový harmonogram," uvedl Řezáč.



Pegas vyrábí netkané textilie pro stavebnictví, zemědělství či zdravotnictví. Patří k předním evropským výrobcům a získává i další trhy na Blízkém východě a v Africe. Zaměstnává 570 lidí.



Velkou většinu akcií firmy nedávno převzal investiční fond R2G Rohan Czech. Fond chce změnit dividendovou politiku firmy, která byla dosud progresivní a každý rok vyplácela akcionářům více peněz za jednu akcií. Místo toho by měl zisk zůstat ve firmě, aby se snížilo zadlužení, výplata dividend se má pozastavit a místo organického rozvoje plánuje fond spíše rozvoj pomocí akvizic.