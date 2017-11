Webový obchod Alibaba opět investuje. Kupuje podíl v čínském největším provozovateli hypermarketů | E15.cz

Největší čínský internetový obchod Alibaba Group Holding investuje 22,4 miliardy hongkongských dolarů (62,2 miliardy korun) do nákupu více než třetinového podílu v největším čínském provozovateli hypermarketů Sun Art Retail Group. Alibaba dnes uvedla, že se tak stane druhým největším akcionářem společnosti Sun Art, která v Číně provozuje asi 450 hypermarketů.

Transakce je součástí širší snahy společnosti Alibaba propojit internetový obchod s kamennými prodejnami.



"Kamenné prodejny hrají nepostradatelnou roli na cestě ke spotřebiteli," upozornil generální ředitel Alibaby Daniel Zhang. Alibaba od roku 2015 investovala do kamenných prodejen přes 9,3 miliardy dolarů (více než 200 miliard korun).



"Vstupují do oblasti, která není jejich hlavní silnou stránkou," řekl agentuře Reuters jeden z analytiků společnosti Bain & Company. "Na jednu stranu je to skutečně zapotřebí, na stranu druhou ale čelí řadě problémů, s jakými se nikdy nepotýkali," dodal.