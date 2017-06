Začala jednání o brexitu. Tématem je osud občanů EU v Británii, finanční závazky či hranice s Irskem | E15.cz

19. června - První schůzka vyjednavačů Michela Barniera a Davida Davise začala jednání mezi EU a Británií o vystoupení země z unie. Navzdory politické situaci v Británii budou jednání vedena podle scénáře, který předpokládá dvouletá lhůta spojená s aktivací článku 50 v březnu tohoto roku

- 21. června - Tradiční projev britské královny Alžběty II., který zahájí legislativní období nově zvoleného parlamentu a představí program vlády

22. - 23. června - Summit EU. Měl by začít v sestavě evropské osmadvacítky. Od premiérky Mayové se očekává krátké vyjádření k jednáním. Následující den se již summit bude konat bez Británie, kdy by Michel Barnier měl zběžně prezentovat současný stav brexitových jednání

26. června - Zpráva Evropské komise o začátku jednání. Komise v rámci formální procedury předloží zprávu o začátku jednání o brexitu

17. července - Po další výměně diplomatických dokumentů začne druhé kolo jednání o brexitu

1. - 4. října - Stranická konference konzervativců. Protože není jisté, zda bude premiérka Theresa Mayová i na konci roku předsedkyní konzervativců a premiérkou Británie, stranická konference Konzervativní strany v Manchesteru bude podstatná pro další směr jednání

Říjen - prosinec - Dohoda o odchodu Británie z EU. Zatím se předpokládá, že mezi říjnem a prosincem by mohla být ukončena první z etap odchodu Británie z EU. Pokud se tak opravdu stane, Barnier by měl oběma stranám doporučit, aby začaly diskutovat o novém partnerském uspořádání

Říjen 2018 - Barnier se vyslovil pro to, aby do října 2018 byly podmínky odchodu a budoucí uspořádání dokončeny tak, aby mohl začít proces ratifikace v jednotlivých členských zemích

Březen 2019 - Do této doby by měl být zakončen proces ratifikace v jednotlivých členských zemích, v Evropské komisi i v Evropském parlamentu. K ratifikaci dohody před jejím začátkem platnosti se zavázal i britský parlament

Duben 2019 - Odchod Británie z EU