Zaměstnancům Vítkovic Heavy Machinery mzdy přišly, stávková pohotovost přesto trvá | E15.cz

Stávková pohotovost ve Vítkovicích Heavy Machinery (VHM) vyhlášená v říjnu potrvá nejméně do konce roku. Je to navzdory skutečnosti, že zaměstnanci VHM dnes dostali výplaty v řádném termínu. Odboráři ale chtějí mít jistotu, že jsou peníze na financování výroby. Uvedl to předseda Základní organizace OS KOVO Vítkovice Těžká technika Martin Sýkora. Podle mluvčí firmy Evy Kijonkové bude vedení firmy s odboráři ještě jednat.