Země těžící ropu se přibližují hranici dohodnutých omezení

Kartel OPEC se v prosinci dohodl s významnými těžařskými zeměmi mimo organizaci v čele s Ruskem na tom, že od ledna omezí dodávky ropy na trh, a to o zhruba 1,8 milionu barelů denně. Podle saúdskoarabského ministra energetiky Chálida Fáliha tak do stanoveného cíle zůstává potřeba snížit produkci o dalších 300 tisíc barelů denně. Toho by se podle něho mělo dosáhnout v průběhu února.

"Nečlenové OPEC zpravidla zvyšovali svou produkci, aby kompenzovali dobrovolné škrty OPEC. Nyní ale vidíme dobrovolné škrty na obou stranách," sdělil Fálih.

Těžařské země se liší v rychlosti zavádění dohodnutých opatření. Venezuela je zhruba v půli cesty k dosažení cíle omezení produkce o 95 tisíc barelů denně. Naopak Rusko je podle jeho ministra energetiky Alexandra Novaka v předstihu, když už snížilo těžbu o 100 tisíc barelů denně. Tento měsíc vyprodukovalo kolem 11,15 milionu barelů, zatímco Saúdská Arábie klesla lehce pod deset milionů.

Ceny ropy na světových trzích v pátek pokračovaly v růstu, a smazaly tak již ztráty z první poloviny týdne, kdy klesly na týdenní minima. Investoři očekávali, že víkendové zasedání zástupců předních světových těžařských zemí ukáže dodržování loňské dohody o omezení těžby. V dalším vzestupu cen ropy nicméně brání známky oživování růstu těžby v USA.