ČOI hrozí obchodníkům pokutami. Důvodem jsou nápisy zakazující prodej alkoholu a cigaret nezletilým | E15.cz

Inspekce se domnívá, že již udělala maximum pro to, aby informovala širokou veřejnost o této nové zákonné povinnosti. "Podnikatelé nemohou počítat s tím, že by inspektoři tyto nedostatky dále přehlíželi," píše o změně postupu mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. Udělování pokus ve výši až deseti tisíc korun přitom instituce zatím odkládala.

Úřady smysl opatření hájí s odkazem na nutnost zpřesnit rozsah dosavadního zákazu.„Nemělo by tedy docházet například k absurdní situaci, kdy by v prodejně elektronických cigaret bylo umístěno označení zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let, přičemž tabákové výrobky se zde ve skutečnosti vůbec neprodávají, " vysvětluje mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Nové označení tak může hypoteticky dosáhnout i následujícího znění: „Zákaz prodeje alkoholických nápojů, tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených pro kouření a elektronických cigaret mladším 18 let."

O přínosu změn však vyjádřili pochybnosti i ti podnikatelé, kteří na ně zareagovali včas. „Je to sice podle mě nesmysl, ale nápis jsme upravili, nechceme tu kvůli tomu řešit nějaké problémy. Moc to teď vidět není, ale řekla bych, že tyto nápisy stejně nikdo nečte,“ domnívá se žižkovská trafikantka Petra Rusňáková.