Legální hazard zlákal jedinou zahraniční firmu, černý trh bují dál | E15.cz

Pouze jedna jediná zahraniční společnost získala od ministerstva financí od ledna, kdy vstoupila v platnost trojice nových zákonů o hazardu, licenci umožňující nabízet on-line kasino a karty legálně s tím, že bude přispívat i do státní pokladny. To je pro tuzemské firmy platící daně velkým zklamáním, protože původní plány úřadu Andreje Babiše byly mnohem velkorysejší. Potřít ve větší míře černý trh se tak zřejmě ani přes původní proklamace nepodařilo.

„Na legální trh vstoupila jedna zahraniční firma a to nečekal nikdo. Naše odhady se pohybovaly mezi devíti až patnácti společnostmi, které tady mohly nově působit. Výsledek ale zaskočil celý trh včetně nás,“ říká šéf Asociace provozovatelů kurzových sázek sdružující největší tuzemské hráče včetně Tipsportu a Fortuny Marek Herman.

Podle posledních dostupných údajů ministerstva financí lidé předloni utratili v případě kurzových internetových sázek přes 38 miliard, meziročně o 30 procent více. Stejnou částku ale také dali za sázky i u zhruba šesti desítek zahraničních on-line firem neplatících daně. Stát tak na daních přišel každý rok o více než miliardu.

Proto ministerstvo navrhlo a sněmovna schválila balík nových zákonů, které měly situaci napravit a pozici tuzemských a zahraničních firem srovnat. Od ledna tak mohou zahraniční firmy žádat o licenci, která jim umožní podnikat s kasinem či pokerem přes internet v Česku legálně. Zatím ji ale má jediná zahraniční firma, a to PokerStars. České firmy naopak dostaly právo provozovat přes internet kasinové či karetní hry, což do konce loňského roku nemohly.

Stát v této chvíli registruje zhruba 15 žádostí, nicméně někteří velcí zahraniční hráči ale svou žádost o licenci stáhli – jako například bwin, který v minulosti působil i jako hlavní partner věhlasného „bílého baletu“ Realu Madrid. „Požádali jsme o vydání několika licencí, které umožňují poskytovat naše herní služby v rámci ČR.

Nicméně se v průběhu zpracování těchto žádostí ukázalo, že nedávné změny právních předpisů platných v České republice spolu s jejich uplatňováním v praxi českými orgány jsou neslučitelné se zásadami Evropské unie a nelze je tedy použít,“ uvedla firma v prohlášení na svých webových stránkách.

„Proto jsme se nedobrovolně rozhodli stáhnout naše žádosti, uzavřít všechny příslušné hráčské účty a za stávajícího licenčního režimu nadále neposkytovat naše herní služby v rámci České republiky,“ dodala. Naopak tuzemská sázková jednička Tipsport licence pro on-line kasino či poker i přes podané žádosti ani po půlroce nemá, i když má hry technicky připravené.

„Rozhodně nejsme tím, kdo by sám sobě spuštění internetových technických her zdržoval. Reagujeme na nové připomínky, změny a na dodatečné požadavky ministerstva tak, jak průběžně přicházejí a neustále se mění,“ uvedl mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

Stát do nových zákonů zavedl i možnost zahraniční sázkové on-line firmy podnikající bez licence blokovat a pokutovat je. Těchto firem bylo k poslednímu prosinci loňského roku pětapadesát. Dvě desítky z nich činnost k Novému roku dobrovolně ukončily hned, dalších třicet se tak rozhodlo udělat v průběhu prvních měsíců po vstupu zákona v platnost. S těmi, které tak neučinily, zahájilo ministerstvo správní řízení.

„Šest řízení stále probíhá, žádné dosud nevyústilo v zápis na seznam nepovolených internetových her. Ten je zveřejněn na webu ministerstva a je dosud prázdný, nikdo není blokován,“ uvedl mluvčí ministerstva Filip Běhal. Úřad však udělil již osm pokut v celkové výši 185 milionů korun, o ně se ale zahraniční firmy soudí a žádná zatím nebyla zaplacena.

Otázkou tedy je, co to udělalo s černým sázkovým trhem, který byl do loňska stejně velký jako ten legální. Ministerstvo financí říká, že nelegální hráči odešli, a tudíž se výše černého internetového sázkového trhu výrazně snížila. S tím ale tuzemské firmy nesouhlasí.

Podíl nelegálního sázení klesl velmi nepatrně, pořád to bohužel bude někde kolem padesáti procent. U českých legálních firem rozhodně nedošlo k nárůstu vsazených peněz, které by odpovídaly tomu, že by zahraniční společnosti odešly z českého trhu,“ říká šéf herní asociace Herman.

„Došlo jen k tomu, že se hráči přesunuli od velkých zahraničních firem k malým, dravým a méně známým firmám, které bez jakýchkoli skrupulí porušují zákon a řídí se heslem ,každý den dobrý – budeme to dělat tak dlouho, dokud nás nezavřou‘,“ dodal.