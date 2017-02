Právníci slavili a rozdávali ceny, do své síně slávy uvedli nové členy

Titul Právník roku 2016 převzalo deset osobností v sedmi řádných a třech mimořádných kategoriích, jimiž jsou Právnická síň slávy, Pro Bono a Talent roku. Památkou na tento slavnostní večer a na právem oceněné výkony budiž skleněná plastika sv. Yva, patrona advokátů a soudců. O něm se dochovaly samé superlativy - vždy vystupoval spravedlivě, jeho první snahou vždy bylo usmířit znepřátelené strany a láskou k bližnímu si dokonce vysloužil přízvisko advokát chudých.

Do Právnické síně slávy byla v únoru 2017 slavnostně uvedena bývalá ústavní soudkyně a dlouholetá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová, která justici zasvětila celou profesní kariéru. V polovině 70. let 20. století začala přednášet na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, avšak od předávání vědomostí a zkušeností budoucím právníkům ji totalitní režim záhy odstavil, jelikož odmítla vstoupit do KSČ.

Své si Iva Brožová užila i po pádu komunismu. „Při výkonu funkce jsem byla konfrontována v tolika směrech a tolika způsoby, že se pocit úspěšnosti vytratil,“ posteskla si nad dotazem, co považuje za svůj největší pracovní úspěch.

„Nešlo jen o moje odvolání prezidentem republiky, ale i kárné stíhání, šikanu ze strany ministerstva financí, petici třetiny soudců Nejvyššího soudu, žádající, abych přijala rozhodnutí prezidenta republiky o mém odvolání, ale také celkovou hluchotu právnické obce k podstatě potíží, kterým jsem čelila,“ zavzpomínala dáma, která své ocenění považuje „za informaci pro všechny, že náročné postoje se vyplácí“.

Cenu za trestní právo si v přiléhavém červeném modelu odnesla vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, známá z mediálně propíraných závažných kauz jako Cattani v sukních, za občanské právo předseda senátu Městského soudu v Praze Ladislav Muzikář, jenž patří k nejlepším současným odborníkům v oblasti dědického práva. V dnes velmi významném oboru, jako je právo finanční, byla titulem Právník roku 2016 poctěna advokátka, partnerka mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner Monika Novotná. Právnička tak navázala na úspěchy své domovské firmy, která byla pětkrát za sebou (v letech 2012 až 2016) vyhodnocena ve firemním žebříčku Právnická firma roku jako nejlepší kancelář právě v daňovém právu. Monika Novotná za svůj největší pracovní úspěch poslední doby považuje „nález Ústavního soudu, který zrušil ustanovení zákona o daních z příjmů, jež diskriminovalo pracující důchodce“.

A co poradit těm, kteří by si takovéto prestižní ocenění též přáli? Snad jen tolik: nezpronevěřit se poslání, započatém vaším patronem, za svatého prohlášeným papežem Klimentem VI. roku 1347, na jehož hrob byl vytesán nápis: Svatý Yvo byl Bretoněc / právník a ne zloděj / skvělá to věc lidem.

