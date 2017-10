Předplacené platební karty může využívat každý, bez nutnosti závazků | E15.cz

Předplacená platební karta FREEPAY MasterCard® je ideální především pro uživatele, kteří u sebe neradi nosí hotovost nebo mají strach z využívání klasické platební karty z důvodu možného zneužití. Tato dobíjecí karta je zcela univerzální a plnohodnotně nahrazuje funkci platebních karet. Majitel si na předplacenou kartu dobije určitou sumu peněz, které může utratit nejen u obchodníků, ale také platbou přes internet či si peníze může vybrat z bankomatů, v celé síti MasterCard.

Velkou výhodou je absolutní nezávislost na bankovním účtu. Nemůže se tak stát, že v případě ztráty bude běžný účet nějakým způsobem zneužit. Zároveň se internetové platby stávají bezpečnými. Ani zde není možnost napadnout běžný účet kupujícího.

Autor: Prepaid Solutions

Skvělá volba pro rodiče i cestovatele

Kartu také ocení například rodiče, kteří mohou mít pod kontrolou hospodaření svých nezletilých dětí, aniž by jim museli zakládat bankovní účet. Děti mohou utratit jen to, co se na kartu vloží, čímž se zabrání možnosti určitého přečerpání. Zároveň pokud předplacenou platební kartu FREEPAY MasterCard® ztratí, tak nehrozí zneužití nebo napadení běžného účtu.

Předplacená kartu se vyplatí pořídit také před cestou do zahraničí, kde se mnoho lidí obává určitého zneužití či okradení. Z toho důvodu je možné platit pouze FREEPAY MasterCard® kartou a ze svého běžného účtu ji jednoduše dobíjet. Zároveň se nestane, že byste se z dovolené vraceli s plnou peněženkou nepotřebných bankovek v cizí měně. V neposlední řadě je vhodná pro všechny, kteří z jakéhokoliv důvodu nemají svůj bankovní účet.

Snadné objednání i dobití

Dobíjet předplacenou platební kartu lze několika způsoby. Lze ho provést v hotovosti, převodem na bankovní účet nebo platební kartou. Dobití v hotovosti se provádí vkladem na účet provozovatele karty FREEPAY. Online dobití lze učinit opět zasláním požadované částky na účet provozovatele, pouze do variabilního symbolu je nutné vložit ID dané karty. Pořízení karty je také velmi jednoduché a může si ji dovolit doslova kdokoliv bez nutnosti nesmyslných závazků. Kartu lze snadno objednat na internetu, dodací doba je tři dny.

V platnost také vstoupila novela zákona týkajícího se praní špinavých peněz. Z něj vyplývá, že všechny předplacené platební karty musí projít identifikací klienta. To však neplatí v případě, kdy si uživatel pořídí FREEPAY MasterCard® kartu s tzv. základním limitem ve výši 5000 korun. V tomto případě jsou po držiteli karty požadovány pouze základní kontaktní informace.