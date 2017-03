A123 Systems otevřel v Ostravě továrnu na výrobu baterií, zaměstná až 150 lidí

Společnost A123 Systems otevřela v průmyslové zóně v Ostravě-Hrabové závod na výrobu startovacích lithium-iontových baterií do elektromobilů. Investice má hodnotu 13 milionů dolarů (334 milionů korun).

V závodě pracuje aktuálně 20 lidí, do konce roku jich má být 50 a během dalších tří let chce mít firma 150 zaměstnanců. Novinářům to řekl ředitel ostravského závodu Petr Brož.

Agentura CzechInvest už dříve sdělila, že jde o největší investici zprostředkovanou do Moravskoslezského kraje v loňském roce. Celkem má dosáhnout 815 milionů korun. A123 Systems sídlí v USA, majitel je ale čínský. Společnost provozuje závody v USA a Číně a v německém Stuttgartu má technické centrum.

Brož řekl, že plán firmy je zvyšovat v Ostravě výrobu až na 1,8 milionu baterií ročně v roce 2020 nebo 2021. Podnik počítá s tím, že se bude dál rozrůstat do vedlejší haly, případně na další plochy v hrabovské zóně.

Podívejte se, jak to v továrně vypadá:

"Chceme tady vyrábět novou platformu startovacích baterií založenou na 48 voltech, což je budoucnost všech automobilových vozů v souvislosti s vyššími požadavky na elektroniku, bezpečnostní prvky, autonomní řízení a tak dále," řekl ředitel.

Hlavním důvodem založení závodu bylo zásobování výrobců v Evropě. Firma už dodává Daimleru a McLarenu, další baterie bude dodávat do nového závodu Jaguaru a Land Roveru ve slovenské Nitře, dalšími značkami budou Fiat, Porsche nebo Audi. "Začínáme u prémiových luxusních vozů. S růstem výroby klesá cena a pak se ta platforma prosadí i na řekněme střední segment vozů," řekl Brož.

Linky budou robotizované, firma bude potřebovat zejména inženýry a vysoce kvalifikované techniky. Ty je dnes podle ředitele problém najít.

"Trh je, co se týká nějaké úrovně kvalifikace, vyčerpaný. Je tady samozřejmě na trhu spousta pracovníků, ale už málokdo je schopen se přizpůsobit automobilovým standardům, které jsou jiné oproti například těžkému průmyslu. Takže sehnat pracovníky je problém," řekl ředitel. Společnost už začala spolupracovat s vysokou školou a své budoucí zaměstnance chce hledat už mezi studenty.

Generální ředitel estu Karel Kučera řekl, že investice společnosti A123 Systems je důležitá, protože odpovídá strategii agentury a snaze podchytit všechny velké trendy, které v automobilovém průmyslu jsou. Těmito trendy jsou podle něj elektrická auta, samořiditelná auta, úspora paliv nebo materiálové inženýrství.

"V každém z těch megatrendů chceme mít nějakého klíčového partnera, který by byl schopen dodávat a spolupracovat s naším stávajícím průmyslem, tak aby dopady na pracovní místa, které se předpokládají, protože standardní palivové systémy přestanou být tak zajímavé kvůli emisním limitům, tak aby dopady na zaměstnanost byly pokud možno co nejmenší," řekl Kučera.