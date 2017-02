Chemický a potravinářský koncern Agrofert buduje v Německu pekárnu za 8,5 miliardy korun. Část výrobních linek má být v provozu letos na podzim. Koncern do svých pekáren během tří let investuje deset miliard korun, zbylých 1,5 miliardy v Česku. Napsaly to dnes Hospodářské noviny (HN).