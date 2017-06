Americké jaderné elektrárny postupně zavírají. Ničí je plynová konkurence, musejí spoléhat na dotace | E15.cz

Americké elektrárenské firmy oznámily, že do devíti let zavřou šest jaderných bloků. Nedokážou konkurovat levné elektřině plynových elektráren.

Čtyřicet let po havárii ve druhém bloku americké jaderné elektrárny Three Mile Island vyhasne jaderná reakce i v sesterském prvním reaktoru. Vlastník elektrárny Exelon oznámil, že místo roku 2034, kdy jí vyprší licence, uzavře elektrárnu už v roce 2019. Potápí ji levná elektřina z plynových elektráren a dotované obnovitelné zdroje. Pět let elektrárna s výkonem 837 megawattů Exelonu prodělává.

Exelon naznačil, že elektrárnu by nakonec zavřít nemusel, kdyby jí pensylvánská vláda přiklepla dotace na elektřinu, jejíž výroba neprodukuje skleníkové emise. Stejnou hru firma rozehrála také v sousedním státě Illinois. Tamní vláda nakonec vytvořila pro jaderné elektrárny speciální bezemisní kredity, kterými dotuje jejich provoz.

Stejný problém řešil také stát New York, který loni přiklepl dotace třem jaderným blokům. Tamější vláda argumentovala, že jde v prvé řadě o zachování výroby elektřiny bez skleníkových emisí.

Zákonodárci v Pensylvánii už začali zkoumat, jestli by podobné schéma mohli použít pro záchranu Three Mile Island. Odvolávají se také na to, že bez jaderného bloku by stát nebyl schopen plnit své cíle pro snižování emisí skleníkových plynů.

V ohrožení je i dalších osm pensylvánských reaktorů, které také nedokážou konkurovat plynovým elektrárnám, jež srazily velkoobchodní cenu elektřiny na polovinu.

Ekologická organizace NRDC namítá, že Three Mile Island vyrábí jen 3,25 procenta pensylvánské elektřiny, která se navíc vyváží do okolních států. Navíc jde o jednoreaktorovou elektrárnu, jejíž provoz je drahý. Dotovat ji proto nedává smysl.

Případ pensylvánské elektrárny ukazuje hlubší problém americké jaderné energetiky. Tamní elektrárenské firmy už oznámily uzavření dalších pěti bloků v příštích devíti letech. V provozu by přitom mohly být o deset let déle.

Zastánci jádra uvádějí, že šestka vyřazovaných bloků vyrobí více elektřiny než všechny americké solární panely dohromady. Jejich produkci přitom nahradí plynové elektrárny, které zvednou celkové americké skleníkové emise.

Celkem je dnes v USA v provozu 99 jaderných bloků, které kryjí pětinu americké spotřeby elektřiny.