Analýza: Škoda Auto je perla k nezastavení, její vzestup ještě umocní Kodiaq

Mladoboleslavská Škoda Auto je poklad. Tvrdí to renomovaný německý deník Handelsblatt, mezi jehož priority patří zpravodajství a analýzy z automobilového průmyslu. Škodovka prodala do poloviny letošního listopadu více vozů v porovnání s rokem 2015 a nová terénní auta mohou ten vzestup ještě umocnit.

V řeči čísel si stojí Škodovka následovně: od ledna do zmíněné půlky listopadu si našel nové majitele rovný milion výrobků této značky, kdežto vloni potřeboval podnik k dosažení stejné mety plných 12 měsíců. O tahounu poptávky mají analytici jasno – hlad stoupá zejména v Číně, ovšem postaru nezůstávají ani „staré trhy“ v Evropě.

„Škoda, která náleží do skupiny Volkswagen rovné čtvrt století, se změnila z nenápadného a decentního výrobce v perlu celého koncernu. Operativní výnosnost z obratu činí 9,2 procenta, přičemž Audi hlásí 8,9 procenta a VW dokonce jen 1,6 procenta,“ vypočítává Handelsblatt. Tržní podíl škodovek v EU vzrostl během poslední dekády z 2,4 na 4,3 procenta.

Pozorovatelé připomínají, že Škoda už delší dobu nespouští s pásů ošklivá auta, odpovídající lokálnímu vkusu. Aktuální modely působí moderně a použité technologii konkurují sestrám v rámci skupiny. Škoda těží navíc z toho, že výrobní náklady jsou v Česku pořád nižší než v Německu, třebaže také v tomto směru se rozdíly poněkud srovnaly.

Rozšířil se rovněž záběr mladoboleslavské fabriky, vývojáři nově cílí na movitější klientelu. „Je to vidět na zvyšujícím se počtu objednávek vozů s luxusní výbavou,“ říká člen představenstva se zodpovědností za odbyt Werner Eichhorn.

Nastupující rok by mohl být ve znamení dalšího impozantního tažení aut z Mladé Boleslavi, předpovídají experti. Recept se jmenuje SUV. Až dosud neměl podnik v této kategorii co nabízet, jenže i to se postupně mění.

Od března bude k mání model Kodiaq, který je o něco větší než Volkswagen Tiguan. V plánu jsou speciální SUV pro Čínu, do dvou let by měly přijít menší verze na bázi VW Polo a Škoda Fabia.

Doby, kdy Volkswagenem (uvnitř stejně jako navenek) zmítaly řevnivosti a obavy, že například octavie berou zákazníky Volkswagenu Passatu, jsou zdánlivě pryč. Management ve Wolfsburgu dává najevo, že je příjemně překvapený.

„Škoda je výborný výrobce pro masy,“ shrnuje Arndt Ellinghorst z londýnského investičního poradce ISI. Výhodu vidí v tom, že Škoda má k dispozici motory Volkswagenu. Firma je nadto oproti německým sestrám výrazně štíhlejší a nemusí se řídit tamními pravidly pro kolektivní vyjednávání. Pro srovnání: ve Škodě dosahuje hodinová mzda 10 eur, ve Volkswagenu je to pětinásobek.

Třecí plochy přesto existují, jejími aktéry jsou - jak jinak - opět Škoda a VW. Ellinghorts by viděl řešení v tom, aby Češi vyráběli ještě více aut, zatímco Němci by objem produkce snížili a srazili počet zaměstnanců. „Všichni ale víme, že při silném vlivu politiků a odborů na Volkswagen není možné,“ dodává.

Bez zajímavosti není ani to, nakolik boduje Škodovka přímo v Německu. Objednávky SUV pro rok 20107 se odhadují na 200 tisíc kusů, Volkswagen si zatím drží pozici asi 3,5krát silnější. Do dvou let by měly terénní vozy z Mladé Boleslavi dosáhnout u severozápadních sousedů prodejů Opelu a Fordu.

Pravidlo, že je Škoda Auto volbou především pro soukromé klienty, přestává pomalu a jistě platit. Po značce pokukují čím dále více firmy, které budují svůj autopark. Bude-li tento trend sílit, shodují se odborníci, měla by mít Škodovka do budoucna vystaráno.