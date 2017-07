Australané mají zájem o kobalt u Varů, chystají se na průzkumné vrty | E15.cz

Australská společnost Auroch Minerals, která se zabývá těžbou lithia a mědi, projevila zájem o těžbu v bývalém českém dole Tisová. Firma už si zajistila potřebná povolení ke geologickým průzkumům, ty by měly kromě mědi potvrdit především přítomnost kobaltu, ale také menší množství zlata.

Důl Tisová u Kraslic se nachází asi 20 kilometrů západně od Karlových Varů, těsně blízko hranic s Německem. Zástupci Auroch Minerals chtějí na podzim provést průzkumné geologické vrty podél těch, které v oblasti vznikly v minulosti, konkrétně v 50., 60. a 80. letech minulého století. Přesnějších výsledků chce Auroch dosáhnout tím, že vrty udělá hlubší, než jaké byly za minulého režimu.

„V Tisové neplánujeme okamžitě zahájit těžbu, aplikujeme devítiměsíční due diligence (náležitá opatrnost, proces, kdy společnost prověřuje možnosti před finálním rozhodnutím, pozn. red.), během které prozkoumáme zásoby a celou situaci vyhodnotíme,“ uvedl pro E15 generální ředitel Auroch Minerals Andrew Tunks. „Je před námi dlouhá cesta, během které musíme také zajistit financování projektu,“ dodal Tunks.

Během prací v dole, které skončily v roce 1973, horníci vytěžili celkem 560 tisíc tun rudy. Auroch Minerals očekává, že se v tamní rudě nachází 3,5 procenta mědi a 0,68 procenta kobaltu. Toto číslo však může být nepřesné, protože minulé průzkumy se soustředily především právě na měď. V jedné tuně vytěženého materiálu se má nacházet také až 3,7 gramu zlata.

Za licenci, na kterou se vztahuje opce, měli Australané zaplatit 75 tisíc australských dolarů (asi 1,3 milionu korun). Proces samotné těžby však zůstává otázkou, v 90. letech došlo k opuštění dolu a jeho zatopení.

Obec Tisová u Karlových Varů

Podle Dominiky Pospíšilové z Ministerstva životního prostředí však licenci nedrží přímo australská společnost, nýbrž česká firma Golden Pet. Ta působí jako spojka mezi Australany a českými úřady. Tunks uvedl, že se pro spolupráci rozhodl především z důvodu neznalosti české legislativy.

„Důl je již řadu let zlikvidován a netěží se v něm. Český báňský úřad neeviduje v oblasti ani žádný dobývací prostor, ani žádnou žádost o jeho stanovení,“ uvedl pro deník E15 ředitel kanceláře ČBÚ Ladislav Svoboda.



Cena kobaltu v posledních měsících a letech prudce roste, za rok téměř o sto procent. Souvisí to především s rostoucí poptávkou po elektromobilech, do jejichž baterií se kov používá.