Barča. Jak se vyráběla mladoboleslavská legenda pohledem Viléma Heckela

"Smůlou tohoto automobilu byla doba jeho vzniku. V probíhající druhé světové válce byla automobilka Škoda začleněna do Reichswerke Herman-Goring. Trh s osobními automobily se zcela rozpadl, a užitková vozidla se vyráběla jen v omezených počtech, pro potřeby Wehrmachtu. Z automobilky Škoda se stala zbrojovka, a proto se typu Škoda 706 vyrobilo jen něco kolem 400 kusů," vysvětluje strojař a motocyklový závodník Leoš Kožuch.

Po osvobození se výroba z rozbombardované mladoboleslavské továrny stěhovala do Avie v Praze-Letňanech. Naftový šestiválec se zatím zvětšil z 8,5 na 11,8 litru, nosnost stoupla ze sedmi na devět tun. Šestiválec mazala soustava s 28 litry.

"S vozem Škoda 706 R jsem jezdil několik let. Byl to valník a tahal jsem za ním 5 tunový přívěs. Jezdil jsem po celé bývalé ČSSR. Když jej srovnávám s později vyráběnou 706 RT valník, můžu konstatovat, že to byl lepší vůz. Za prvé lépe brzdil, měl lepší přístup k motoru, za pár vteřin jsem mohl cokoli opravovat," uvádí řidič Jiří Šuma na serveru veteran.auto.cz s tím, že v kabině šlo po nadzvednutí opěradla i dobře přespat.

Stačilo nadzvednout opěradlo a mohli jsme okamžitě přenocovat i se závozníkem. Na stroj se podle Šumy dalo bez problému naložit deset tun materiálu a na vlek šest. Podívejte se na další fotografie Viléma Heckela.