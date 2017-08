Baterie budou i v pračce, říká český podnikatel. Se svými akumulátory prorazil na německý trh | E15.cz

Po třech letech stagnace očekává český prodejce baterií i4wifi raketový růst. Celková kapacita prodaných baterií by se letos měla zvednout o čtyřicet procent. „Největší odbyt máme v Německu. Tam se baterie instalují v úložištích v rodinných domech. Dalším velkým odbytištěm je průmyslová elektromobilita jako autobusy, lokomotivy nebo manipulační vozíky,“ říká Michal Klečka, který firmu vlastní napůl s Janem Sedlákem.

Loni firma za baterie prodávané pod značku GWL Power utržila ke 300 milionům korun. Akumulátory ale tvoří jen polovinu byznysu. Druhou představují zařízení pro bezdrátové internetové sítě. V bateriích ovšem oba podnikatelé spatřují velkou budoucnost.

Soustředí se hlavně na lithium-železo-fosfátové (LiFePO) baterie, které jsou sice těžší a mají menší kapacitu než lithium-iontové, ale jsou zhruba pětkrát levnější v přepočtu na nabíjecí cyklus. Jejich výhodou je i vyšší bezpečnost. Celosvětově by měl podle analýz trhu v příštích letech prodej těchto baterií růst o pětinu ročně.

K bateriím se Klečka dostal v roce 2008, když ho nadchl pocit z jízdy elektromobilem. Na začátku byl starý elektrický Volkswagen Golf z roku 1995. „Našli jsme v Číně výrobce LiFePO baterií a nahradili jimi olověné akumulátory. Najednou jsme měli funkční auto s dojezdem 250 kilometrů. Příběh jsme zpropagovali. Brzy se na nás začali obracet zájemci o tento typ akumulátorů,“ vypráví Klečka.

Zákazníci je instalovali do lodí, kol či tříkolek. Během pěti let prodej vzrostl padesátinásobně. Díky vybudované logistické infrastruktuře na dovoz zařízení pro bezdrátové sítě z Číny nemuseli podnikatelé do rozšíření sortimentu o baterie vkládat závratné částky.

Museli se ale prokousat záplavou akumulátorů od desítek čínských výrobců. Trvalo přibližně dva roky, než si firma vytipovala a prověřila nynější tři čínské dodavatele. „I tak je ale musíme udržovat v určitém napětí co se týká velikosti budoucích objednávek, aby dodávali dobrou kvalitu,“ uvádí Klečka.

Čínský syndrom

Ceny lithiových baterií od roku 2010 klesly o 77 procent, spočítala poradenská společnost McKinsey. Zastánci elektromobility a decentrální energetiky, v níž budou mít baterie pevné místo, tvrdí, že další pokles cen je díky pokroku technologií nevyhnutelný. Odvolávají se na zkušenosti s podobným cenovým vývojem u solárních panelů.

Klečka nabízí vlastní pohled. Propad cen v poslední době způsobila politika v Číně, podobně jako u fotovoltaických panelů. Tamní vláda vyhlásila rozsáhlý program rozvoje elektromobility, čímž nastartovala výstavbu kapacit na výrobu baterií. Nekvalitní baterie však často hořely. Čína proto zpřísnila normy a pro autobusy schválila LiFePO baterie.

„Spousta výrobců s plnými sklady a nesplacenými linkami náhle ztratila trh. Jsou ochotni prodávat za jakoukoli cenu. To zprostředkovaně tlačí i na cenu kvalitních baterií. Až tito výrobci zkrachují, ceny akumulátorů půjdu nahoru,“ tvrdí Klečka.

Motorem největšího rozmachu akumulátorů nebude podle Klečky klasická energetika. Hybatelem se stanou výrobci spotřební elektroniky a spotřebičů.

„Ti z baterií udělají produkt, který bude lákavý pro masy. Běžná bude třeba pračka s akumulátory. Z baterií se pokryje největší spotřeba na ohřev vody. Mnohonásobně menší odběr elektřiny na vlastní praní pokryje elektrická síť. To bude způsob, jak ořezat špičky ve spotřebě, což pomůže i ke stabilizaci elektrické sítě,“ naznačuje možnou budoucnost Klečka.

Vzestup malých zdrojů

Podmínkou pro uskutečnění Klečkovy vize je růst koncových cen elektřiny, respektive zvyšování fixních poplatků za připojení k síti. K tomuto modelu se budou postupně přibližovat také české platby za elektřinu.

Důvodem by měl být rostoucí počet malých zdrojů, především solárních elektráren na domech, které povedou k nižšímu odběru elektřiny ze sítě. Díky bateriím ve spotřebičích bude možné snížit požadovanou kapacitu pro připojení k síti, a tím i náklady na elektřinu.