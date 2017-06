Benzina chce do příštího roku investovat miliardu, bude stavět samoobslužné stanice | E15.cz

Benzina z petrochemického holdingu Unipetrol plánuje do roku 2018 investovat do modernizace svých čerpacích stanic více než miliardu korun. Uvedl to ředitel Benziny Marek Zouvala. Největší konkurent Benziny, skupina MOL, dříve uvedla, že mezi roky 2017 a 2019 chce do modernizace a dokončení přejmenování svých stanic v ČR investovat 2,5 miliardy korun, z toho téměř miliardu letos.

Podle Zouvaly jsou investice Benziny a MOL neporovnatelné, mimo jiné kvůli tomu, že MOL kromě svojí značky provozuje v ČR pumpy Pap Oil. "Pokud investuji do čerpacích stanic víc než můj konkurent, je to pro mě vždycky problém. Jestli udělám to samé za míň peněz, tak mám konkurenční výhodu, protože víc vydělám," uvedl. Benzina a skupina MOL jsou největšími provozovateli čerpacích stanic v Česku. Benzina jich má 385, MOL 306.

Ve srovnání s okolními státy vychází Česko jako pumpařská velmoc. Dlouhodobě vede v počtu obyvatel na jednu veřejnou čerpací stanici nebo v četnosti pump na dálnicích. Míst, kde lze nyní v ČR postavit rentabilní čerpací stanici na zelené louce, je podle Zouvaly do deseti.

"V silných lokalitách jako je Praha prakticky nemáte šanci. Kde se vám otevírají šance jsou příměstské satelity. Tam dnes strategicky cílíme nejenom my, ale i naši rivalové," uvedl. Postavit novou čerpací stanici podle něj stojí 25 až 27 milionů korun.

Benzina chce jít spíše cestou samoobslužných stanic, které nejsou tak velké, a jejichž stavba stojí zhruba o polovinu méně. Firma jich má nyní pět, v horizontu dvou let jich chce mít minimálně deset. "Na relativně malém místě se i přes náročná povolení dostanete na místa, kde byste se s normální čerpací stanicí objevit nemohli. Příkladem budiž, že dnes jednáme na několika místech v Praze, téměř v centru, kde klasickou čerpací stanici dnes už nepostavíte," podotkl.

Zouvala už dříve uvedl, že firma chce většinu svých pump sjednotit pod značku Benzina. Dosud v Česku provozuje také čerpací stanice značky Benzina Plus, Star a Orlen. Z ekonomických důvodů sjednocuje název stanic postupně. "Doufám, že hotovo bude do dvou let," uvedl. Letos na jaře přejmenovala Benzina svoji naftu a benzin Natural 95. Nově se jmenují Efecta Diesel a Efecta 95.

Firma také rozvíjí koncept občerstvení Stop Café, do budoucna by ho ráda měla na všech pumpách. "Jdeme do gastronomie a do prostředí, co zákazník očekává. Nabídkově jsou to čerstvé nápoje nebo třeba saláty a hamburgery," dodal Zouvala.