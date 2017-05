Bez jádra to nepůjde, tvrdí Fico se Sobotkou | E15.cz

V Evropské unii by se mělo do stavby nových jaderných bloků do roku 2030 investovat přes 200 miliard eur. Vrátit by se měly z prodeje elektřiny na trhu, prohlašuje Evropská komise.

Česko a Slovensko se neobejdou bez nových jaderných elektráren, pokud mají splnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. V Praze se na tom v rámci Evropského jaderného fóra shodli premiéři obou zemí Bohuslav Sobotka a Robert Fico. „Podnikneme vše pro to, aby přípravy stavby nového bloku v Dukovanech běžely co nejrychleji. Teď začne dvouletý proces mezinárodního posuzování dopadů elektrárny na životní prostředí,“ upřesnil Sobotka.

Do konce května mají ministerstva financí a průmyslu také připravit tři klíčové studie o financování stavby, investorském modelu a dopadu jednotlivých variant na dividendovou politiku ČEZ. „V polovině června by je měl projednat Stálý výbor pro jadernou energetiku,“ říká Jan Štuller, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku. Následně se jejich závěry bude zabývat vláda.

Z jaderné komunity na pražském fóru zaznělo, že Evropská unie se při snižování emisí CO2 bez jaderné energie neobejde. Proto by měla přijmout modelové příklady pro financování stavby nových bloků, které by jednotlivé státy mohly používat. „Pro jadernou energetiku je důležité, že chceme reformovat trh s elektřinou tak, aby dával jasné cenové signály pro investice. To platí i pro stavbu nových bloků,“ poukázal na projednávaný loňský reformní energetický balík Miguel Arias Canete, evropský komisař pro energetiku.

Stavět jaderné elektrárny s vidinou jejich zaplacení z tržních cen elektřiny si ovšem dnes nikdo netroufne. „Nový blok v Jaslovských Bohunicích jsme zatím uspali. Čekáme, až budou ceny elektřiny vyšší,“ uvedl slovenský ministr hospodářství Peter Žiga. Sama Evropská komise v loňské zprávě o rozvoji jaderné energetiky naznačuje, že za tržních podmínek se nové bloky nepostaví.

Investice by byly návratné, kdyby se cena emisních povolenek v roce 2030 pohybovala mezi 43 a 72 eury. I s nyní chystanou reformou by přitom cena CO2 měla vyšplhat jen na 35 eur, odhaduje komise. Pokud se mají v Evropě nahradit dosluhující a vyřazované jaderné elektrárny bude se do nové výstavby muset v příštích třinácti letech investovat až 207 miliard eur.

Prodloužení provozu stávajících elektráren vyjde ve stejném období na 38 miliard eur. Do roku 2050 by se mělo postavit až 80 tisíc megawattů nových jaderných kapacit, vyplývá z unijní zprávy.