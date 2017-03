Bezpečné auto pro intelektuály: Volvo slaví devadesát let

Švédská společnost Volvo se za dlouhá léta stala synonymem výrobce bezpečných automobilů pro intelektuály. Historie automobilky je však protkána zajímavými událostmi a především modely, které rozhodně nejsou tak nudné, jako stereotypy o majitelích vozů Volvo. A jedná se o dlouhou historii, nyní na jaře je to 90 let, co první vozidlo sjelo z výrobní linky.