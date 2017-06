Blokádu Kataru pocítí Škoda i lázně | E15.cz

Důsledky diplomatické a obchodní blokády Kataru ze strany okolních arabských států mohou pocítit i některé české podniky. Ty do Kataru loni vyvezly zboží za zhruba 2,8 miliardy korun.

Podle ekonomického diplomata Jakuba Jaroše ovšem značná část českého zboží putuje reexportem přes další země Perského zálivu, hlavně přes Spojené arabské emiráty. „Odtamtud se teď zboží do Kataru kvůli embargu nedostane a vývozci musejí hledat alternativní cestu,“ podotýká Jaroš.

Blokáda ovlivní Škodu Auto, která je hlavním českým dodavatelem do Kataru. „Situaci pocítí tamní automobilový trh. Dodáváme tam ročně stovky vozů,“ potvrdil mluvčí automobilky Tomáš Kubík. Katar je pro značku lukrativní trh. Například různé modely Octavia se prodávají za šedesát tisíc až 120 tisíc katarských rijálů, v přepočtu 390 až 780 tisíc korun. V těchto dnech se přitom auta v Kataru prodávají více než ve zbytku roku, protože vrcholí postní měsíc ramadán, na nějž jsou navázány různé slevové a propagační akce.

Menší návštěvu by mohly pocítit i české lázně. „Z Kataru do nich přijíždí každý rok několik tisíc turistů, a to hlavně v červenci, srpnu a září. Bohatí lidé z Kataru mohou návštěvu zrušit, protože budou muset řešit problémy doma,“ uvedl Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR. „Zatím jsme ale zvýšená storna nezaznamenali,“ dodal.