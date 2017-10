Boj o lithium vrcholí. ANO, SPD a KSČM požádají o mimořádné jednání poslanecké sněmovny | E15.cz

Dva týdny před otevřením volebních místností začali komunisté spolu s ANO a hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury tvrdě útočit na ČSSD. Tyto tři strany, o nichž se spekuluje jako o možných příštích koaličních partnerech, požádají o mimořádné jednání Poslanecké sněmovny o těžbě lithia v Cínovci.

K tomu, aby to prosadily, mají hlasů dostatek. Předmětem jejich kritiky je memorandum uzavřené ministrem průmyslu za socialisty Jiřím Havlíčkem s australskou důlní společností European Metals Holdings, která v Krušných horách provádí průzkum.

Vzápětí poté, co KSČM přišla s iniciativou svolat schůzi zákonodárců, Babiš prohlásil, že memorandum je „krádež ČSSD za bílého dne“. „Vypadá to, že chtějí ještě rychle shrábnout peníze do stranické kasy, mají velké dluhy,“ dodal. Stejně jako prezident Miloš Zeman a komunisté s okamurovci si myslí, že lithium má v Cínovci těžit státní podnik Diamo, a nikoliv soukromá firma.

Havlíčka se zastal volební lídr sociální demokracie Lubomír Zaorálek. Připomněl, že povolení australské EMH letos prodloužil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Ministr průmyslu udělal to jediné, co mu zbývalo. Tedy dohodnout se s australskými těžaři, že pokud se vůbec bude lithium těžit, tak se bude zpracovávat v ČR a že bude možné, aby do toho vstoupil český stát – ať už společným podnikem, kapitálově či jinak,“ uvedl Zaorálek.

Jinak řečeno, stát nemá možnost odejmout už vydané povolení, protože by mohl porušit dohodu s Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic z roku 1993. Navzdory tomu Babiš řekl, že k ochraně australských investic zavazuje Česko Havlíčkem podepsané memorandum a představuje tak riziko miliardové arbitráže. Memorandum však zmiňuje jen ujednání z devadesátých let. Posílení vlivu státu na strategické suroviny má navíc ve středu schválit Sobotkův kabinet.

Státní Diamo se i s ohledem na to, že průzkumné vrty a případné otevření hlubinného dolu vyžadují investice v řádu miliard korun s nejistou návratností, k dobývání lithia na Cínovci staví rezervovaně. Jeho zástupci deníku E15 sdělili, že situaci analyzují a žádné konkrétní kroky nepodnikají.