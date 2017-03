Boom elektromobilů na spadnutí? Automobilky chystají auta s velkým dojezdem

V segmentu elektromobilů se schyluje k ostrému konkurenčnímu boji. Na trh vstoupí nejméně devět automobilek, které slibují auta do zásuvky s daleko vyšším dojezdem. Naopak cena půjde často výrazně dolů.

Zatímco nyní elektromobily odrazují kvůli extrémně vysoké ceně v kombinaci s malým dojezdem, už za dva roky by mohlo být vše jinak. Hned několik automobilek slibuje vůz s dojezdem přesahujícím magickou hranici 200 mil (322 kilometrů). V některých případech půjde navíc o modely za "přijatelnější" cenu 40 tisíc dolarů (zhruba jeden milion korun). Přitom podobnou nabídku ještě nedávno slibovala pouze kalifornská Tesla se svým Modelem 3.

Zmiňovaný Model 3 je pravděpodobně nejočekávanějším elektrickým vozem vůbec. Auto s dojezdem přes 215 mil (346 kilometrů) a příznivou cenovkou 35 tisíc dolarů (887 tisíc korun) má Teslu přiblížit širokým vrstvám zákazníků. Na trh ale míří další konkurence, jak píše například web Greencarreports.com. Své želízko v ohni má Chevrolet, jehož elektrický model Bolt s dojezdem 238 mil (383 km) se prodává od konce roku 2016 - zatím však pouze v Kanadě a USA.

Do hry ale hodlá vstoupit také Volvo. Jak uvedl web AutoNews.com, Automobilka na ženevském autosalonu oznámila, že v roce 2019 pošle na silnice svůj vlastní elektromobil s dojezdem 250 mil (402 km) a cenou do 40 tisíc dolarů (zhruba jeden milion korun).

Už příští rok by se měla objevit na trhu také nová generace Nissanu Leaf. Vylepšená verze jednoho z nejprodávanějších elektrických vozů součanosti slibuje zhruba dvojnásobný dojezd (přes 200 mil, tedy 322 km) na jednoho dobití a částečně autonomní prvky řízení.

Ve světě elektromobilů se v roce 2019 objeví pravděpodobně také Audi, které ve své bruselské továrně chystá elektromobil Audi e-tron. Německá značka si troufá až na 310 mil (499 km) na jedno dobití. S dojezdem až 250 mil (402 km) pro změnu počítá další z německých výrobců BMW. Vůz, který chce lákat příznivou cenou, ponese název i5.

Segment automobilů do zásuvky ale láká i značky, které bodují u bohatších zákazníků. Od příštího jara chce elektromobil vyrábět také Jaguar. Model I-Pace má mít dojezd až 220 mil (354 km). Za dva roky chce luxusní elektromobil představit také Mercedes. Údajně má jít o elektrické SUV s dojezdem až 310 mil (499 km). Ponese název EQ. Zajímavostí je, že elektrické SUV má být jen prvním z celé řady elektromobilů chystaných do roku 2025. Elektromobilita láká v neposlední řadě legendu luxusních vozů Porsche, které chystá svůj model Mission E. Vůz s předpokládaným dojezdem 310 mil (499 km) má dorazit na trh do konce dekády.

Jak v této souvislosti připomíná web qz.com, očekávané změny na trhu s elektromobily budou zásadní především pro Teslu. Zatímco pro ostatní automobilky je to spíš rozšíření portfolia, kalifornský výrobce spojuje s úspěchem Modelu 3 svou další existenci.