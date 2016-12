BP posiluje v Austrálii. Koupí tam pumpy za desítky miliard

Dohoda zahrnuje 527 čerpacích stanic. V současnosti má BP v zemi 350 čerpacích stanic a dodává pohonné hmoty další tisícovce čerpacích stanci s nezávislými majiteli. BP a Woolworths se také dohodly na partnerství, které zahrnuje expanzi čerpacích stanic pro zákazníky supermarketu. Čerpacím stanicím firmy Woolworths doposud dodávala pohonné hmoty australská firma Caltex, která o stanice měla rovněž zájem.

Divize čerpacích stanic vykázala za fiskální rok do konce června 2016 zisk před zdaněním a mimořádnými položkami 117,8 milionu australských dolarů (2,2 miliardy korun). Prodej by neměl mít materiální dopad na zisk celé skupiny Woolworths. Zisk z prodeje chce firma použít na posílení své rozvahy a investice do hlavních aktivit, dodal generální ředitel Brad Banducci.

Woolworths, která vznikla před 92 lety, oznámila v srpnu, že vykázala svoji první ztrátu od vstupu na burzu v roce 1993. Přispěla k tomu cenová válka s konkurenčními firmami, jak Coles, a novými hráči na trhu, jako německá Aldi. Dohodu musí schválit ještě antimonopolní úřady. Dokončena by měla být nejdříve v lednu 2018, napsala agentura Reuters.