Britský Lotus vstává z mrtvých, vzkřísit ho chce čínský miliardář | E15.cz

Automobilka Lotus patří mezi perly britského průmyslu. Značka se stala symbolem řidičského umu, pomáhala formovat závody formule jedna a díky Jamesi Bondovi Lotus pronikl i do filmů. V průběhu posledních let se však společnost dostala do potíží, ze kterých by jí měl pomoci čínský koncern Geely.

Automobily od Lotusu fajnšmekři považují za ryzí sportovní náčiní, které se vyznačuje spartánským interiérem a propracovaným podvozkem. Tuto pověst si automobilka nesla od svého založení, prestiž jí pak zvyšovala spolupráce s ostatními výrobci, kteří si Lotus zvali na upravení svých vrcholných modelů. Na přelomu 80. a 90. let tak například britská automobilka spolupracovala s Opelem, aby vytvořili nejrychlejší sedan své doby.

Během posledních patnácti let se ale poměry na trhu naprosto změnily a zákazníky přestaly malé sportovní vozy bavit. Dokonce tolik, že v domovské Británii prodala automobilka před pěti lety jen něco málo přes sto vozů. Tehdy v Lotusu vládl výstřední byznysmen Dany Bahar, který měl vazby na Red Bull a Lotus. Šéf nešetřil velkolepými plány, na předváděcích akcích pak nechal u vozů pózovat hollywoodské hvězdy první velikosti. Po třech letech byl Bahar donucen automobilku opustit.

Situace se začala obracet v posledních třech letech, kdy automobilka vsadila všechny karty na restrukturalizaci a významné škrtání v rozpočtu. To bylo tak účinné, že se výrobce pomalu dostal do černých čísel. Právě tyto kroky přilákaly k Lotusu čínského automobilového magnáta Li Shufu Zhejianga, který vede asijský koncern Geely. Ten má s oživováním výrobců aut zkušenosti – pomohl například švédskému Volvu. Postavit zpět na nohy by tak mohl i Lotus.

„Je to nejlepší věc, která nás mohla potkat,“ uvedl šéf Lotusu Jean Marc Gales k uzavření dohody, které má vyvrcholit koncem září. Součástí obchodu je také převzetí malajského Protonu, který vlastnil Lotus posledních 21 let.

Analytici očekávají, že by mohlo čínské vedení Lotusu prospět. Odkazují především na příklad Volva, které za posledních sedm let, kdy ho Geely vlastní, upevnilo svou pozici na trhu. V loňském roce dokonce dospělo ke svému historickému prodejnímu rekordu.

Ačkoliv Lotus doposud nezveřejnil konkrétní strategii pod novým majitelem, odborníci neváhají spekulovat. Poukazují především na pravděpodobnost příchodu elektrického modelu. Do vývoje elektromobilů v současnosti masivně investuje Volvo, skrze společnost Taxi International pak Geely připravuje londýnský taxík na elektrický pohon.

Dokonce samotný Lotus má s elektromobilitou zkušenosti – první automobil značky Tesla přebral karoserii právě od této britské značky. Šéf Lotusu Gales však nevylučuje ani možnost výroby SUV. Otázkou je, jak by zůstalo zachované krédo zakladatele značky Colina Chapmana „Abys přidal rychlost, přidej lehkost.“