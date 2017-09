Budějovický Bosch zaznamenal nejlepší výsledky od svého založení. Obrat přesáhl dvacet miliard | E15.cz

Českobudějovická firma Robert Bosch, která patří do skupiny největšího výrobce komponentů do aut, měla loni zisk po zdanění 279,2 milionu korun. Meziročně byl nižší o 97,8 milionu. Obrat dosáhl 20,5 miliardy, což je nejvíc od založení společnosti v roce 1992. Obrat meziročně vzrostl o 2,2 miliardy, tedy o 12 procent. Provozní výsledek hospodaření meziročně klesl o 780 000 korun na 454,2 milionu.

Firma, jež zaměstnává 4000 lidí, hodlá v následujících třech letech investovat 2,2 miliardy a vytvořit 650 pracovních míst. V posledních čtyřech letech zdvojnásobila obrat, počet zaměstnanců stoupl o 60 procent.

Letos firma investuje 1,5 miliardy korun. Zhruba třetina peněz jde do systému DNOX, který snižuje emise oxidů dusíku, jde o moduly do dieselových motorů. Tyto systémy zaznamenaly loni nárůst o 17 procent na 9,5 miliardy korun, díky výrobě takzvané druhé generace pro osobní auta a výrobě pro nákladní vozy. O 12 procent na 6,6 miliardy korun vzrostla výroba nádržových modulů, o 24 procent na půl miliardy korun stoupla meziročně výrobková skupina sací moduly a víka hlavy válců.

Letos plánuje českobudějovický Robert Bosch nárůst produkce u všech výrobků kromě rozdělovačů paliva a zpětného palivového vedení. Do vývoje investovala firma loni 819 milionů korun, meziročně o 67 milionů více.

Téměř sto procent výrobků šlo na zahraniční trhy. Hlavně do EU, část firma exportovala do USA, Brazílie, Japonska, Číny, Indie, Koreje, Thajska a do Vietnamu. V celorepublikové anketě Exportér roku obsadila společnost šesté místo v kategorii Objem exportu nad 500 milionů.

Českobudějovický Bosch, který sídlí v areálu o rozloze 129 000 metrů čtverečních, zvedl letos platy o 4,5 procenta. V dubnové mzdě dostali zaměstnanci rozdělenou mimořádnou prémii přes 40 milionů korun za hospodářské výsledky roku 2016. Firma je stoprocentní dceřinou společností Robert Bosch GmbH.