Budvar dosáhl na rekordní tržby. Nejúspěšnější rok v historii, zní z pivovaru | E15.cz

Pivovar je jedním z nejvýznamnějších českých exportérů piva, jeho loňský vývoz činil více než pětinu celkového vývozu českého piva. "V roce 2016 byl podíl exportu na celkovém prodeji budvarského piva 60,4 procenta a pivo se vyvezlo do 77 zemí světa. Rostoucí obliba originální značky Budweiser Budvar a fakt, že pivovar je na limitech výrobních a logistických kapacit, již druhým rokem klade důraz na investice," uvedl Žáček.

Pivovar loni investoval 407 milionů korun, do budoucna se chce dál rozšiřovat. V roce 2019 by měla být postavena třetí stáčecí linka, která by měla rozšířit kapacity pro lahvové pivo. "Protože pivo v plechovkách již několik let vykazuje nebývalé meziroční nárůsty, již v roce 2018 bude zvýšena kapacita stáčírny plechovek. Ve střednědobém horizontu - do roku 2022 - přesáhnou investice Budějovického Budvaru do výrobní technologie a logistiky objem dvou miliard korun," dodal Žáček.

Jedním z nejdůležitějších odbytišť pivovaru je Velká Británie. I když se dříve hovořilo o tom, že by výrobky Budvaru v zemi distribuovala společnost Carlsberg, nakonec z toho sešlo. "Naše dceřiná společnost Budweiser Budvar UK Ltd. i nadále bude pokračovat v činnosti a očekáváme její další rozvoj. Naše prodeje v Británii mají aktuálně stoupající trend. Tomu napomáhá mimo jiné i fakt, že jsme během posledního roku v Británii otevřeli pět tankových restaurací," uvedl Žáček.

Pivovar letos změnil vedení, dlouholetého ředitele Jiřího Bočka vystřídal bývalý manažer Plzeňského Prazdroje Petr Dvořák. Boček skončil ve funkci oficiálně k začátku letošního roku, jeho nástupce přišel do podniku v dubnu. Boček Pivovar vedl od roku 1991, do Budvaru nastoupil v roce 1984 jako technolog. Loni obdržel od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání.

Nový šéf Budvaru Dvořák měl od roku 2010 na starosti globální strategii prezentace značky Pilsner Urquell. Letos v Prazdroji působení ukončil po sloučení společnosti se skupinou AB Inbev a následném prodeji japonskému koncernu Asahi. Dvořák dříve působil také například v Pivovarech Staropramen.

Budvar jako čtvrtý největší výrobce v Česku vyváží pivo do 77 zemí. Pivovar, který byl založen 15. dubna 1895, nese od roku 1967 název národní podnik Budějovický Budvar. Je posledním českým pivovarem, který vlastní stát. Budvar loni prodal 1,61 milionu hektolitrů piva, což je nejvíce v historii podniku. Za 11 let zvýšil pivovar výstav o 40 procent.