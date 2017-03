Bývalý manažer Tesly plánuje obří továrnu na baterie ve Švédsku

Peter Carlsson pracoval pro amerického výrobce elektromobilů, firmu Tesla, a domnívá se, že přechod na elektromobily vzbudí v Evropě dosud nevídanou poptávku po bateriích. Jeho firma Northvolt proto začíná shánět finance na stavbu největší továrny na baterie v Evropě, která by se velikostí vyrovnala rozestavěné Gigafactory firmy Tesla v Nevadské poušti. Gigafactory by měla být po dokončení v roce 2023 schopna ročně vyrábět baterie o ekvivalentu 32 gigawatthodin. Tesla na projektu spolupracuje s japonskou firmou Panasonic.

"Nekonkurujeme Tesle, protože oni nebudou baterie prodávat, ale sdílíme silnou vizi, že je nesmírně důležité zbavit naši společnost závislosti na fosilních palivech," říká Carlsson.

Northvolt počítá s investicí čtyř miliard eur (108 miliard korun) během šesti let, zatím shání 50 milionů eur na pilotní projekt. Přispěly mu už švédský národní výrobce elektřiny Vattenfall a další švédské energetické a inovativní agentury. V továrně by mělo pracovat 2500 až 3000 kvalifikovaných lidí a používat by měla obnovitelnou energii.

Elektrifikace se v posledních letech stává v důsledku klimatických změn sílícím trendem v automobilovém průmyslu. Podle odhadů analytiků CRU Group by se v roce 2021 mohlo prodat 4,4 milionu elektromobilů a hybridních vozů a v roce 2025 více než šest milionů, ještě loni to bylo pouze 1,1 milionu.

Některé automobilky se mezitím chystají vyrábět si baterie samy, protože nechtějí záviset na asijských hráčích jako jsou japonský Panasonic Corp., jihokorejské LG Chem nebo čínská firma CATL. Carlsson proto nechce cílit pouze na výrobce elektromobilů, ale i na oblast skladování energie a těžké průmyslové stroje.