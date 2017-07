Cena ropy stále roste, americká produkce klesá | E15.cz

Ceny ropy dnes pokračují v nejdelším období růstu za více než pět let, a to díky zpomalení těžby ropy ve Spojených státech, prvnímu po 23 týdnech expanze. Obchodníci nicméně hlásí, že na zvyšování cen se může podepsat produkce Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), která se zvyšuje.

Barel severomořské ropy Brent se kolem 17:30 prodával za 49,44 dolarů a byl tak dražší o 1,37 procenta, americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) přidávala 1,61 procenta na 46,78 dolarů za barel.

Za minulý týden se ceny ropy zvýšily o 5,2 procenta a zaznamenaly první týdenní zisk za šest týdnů. Brent posiluje už osmý den, což je nejdelší nepřerušený vzestup od února 2012.

Počet aktivních vrtů v USA se poprvé od ledna snížil poté, co vystoupil na nejvyšší úroveň od dubna 2015. Trh překvapila zpráva, že americká těžba ropy v dubnu, poprvé v tomto roce, klesla. Tyto faktory by mohly přispět ke zmírnění obav, že Spojené státy zvyšují těžbu až příliš agresivně. "Nálada na trhu se obrátila a já předpokládám, že cena ropy by měla jít nahoru. Nemyslím sice, že to vydrží, ale impuls zde v tuto chvíli je," soudí analytik makléřské společnosti PVM Oil Associates Tamas Varga.

Cena ropy od počátku roku ztratila 14 procent a světová poptávka není tak silná, aby absorbovala růst těžby v USA, Nigérii, Libyi a Brazílii. Přestože USA nyní vrtnou aktivitu omezily, počet aktivních vrtů je v porovnání se stejným obdobím loni stále na dvojnásobku. Kromě toho těžba OPEC je nyní na letošním maximu a podle odborníků se kartelu nepodaří převis nabídky na trhu do konce roku eliminovat. Navzdory slibovanému omezování produkce státy OPEC v červnu zvýšily těžbu o 280 tisíc barelů denně na 32,72 milionu dolarů za barel. A to je téměř čtvrtina z 1,2 milionu dolarů za barel, o které se zavázaly těžbu snížit.