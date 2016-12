Česká limonáda v atypické lahvi proniká do Ameriky, s velkou korporací ale bojuje o značku

Okrový dům s dvorem za hnědými železnými vraty na Pražské ulici v Benátkách nad Jizerou mezi řadou starších rodinných domů nijak nevyčnívá. Jen místo zvonku se jmenovkou na brance visí na jeho štítu cedule Horákova Benátecká sodovkárna. Po dvoře popojíždí ještěrka a za okrovými zdmi hučí stroje: do malých, křiklavě barevných lahví ve tvaru vystrčeného prostředníku se tu stáčí limonády a energetický nápoj, který na trhu bojuje o své zákazníky pod názvem Fakeer. Za hodinu tu je z linky schopno vyjet 2,5 tisíce lahviček limonád a dva tisíce energy drinků.

Na sklad tu příliš nevyrábějí, i když v letní sezóně letos poprvé nemohli uspokojit poptávku. “Měsíčně se prodá všechno, co se vyrobí. Hlavně si dáváme pozor, abychom neměli příliš velké skladové zásoby, které by pro nás znamenaly velkou ekonomickou zátěž,” říká Richard Němec. Ten je podle informací z obchodního rejstříku stoprocentním vlastníkem firmy. “Jsem jeden z akcionářů, je nás více, aktivní v rámci firmy je ještě kolega a má pravá ruka Mario Komoň. Ostatní jsou tiší společníci a do chodu firmy nijak nezasahují. Já jsem zároveň jednatelem a ředitelem společnosti,” potvrzuje Němec.

Komplikace i výhoda

V Benátkách na Jizerou je Fakeer v pronájmu od začátku fungování firmy. “Firma Horák byla jedna z mála, která se s námi chtěla bavit,” vzpomíná Richard Němec na začátky podnikání a hledání místa, kde by mohli nápoj stáčet. I tady ale bylo nutné neustále upravovat původní linku, což nebylo ideální i s ohledem na zmetkovost. Problémem i devizou zároveň je totiž pro Fakeera tvar lahve, na které je postaven celý její byznys příběh. Pro mnoho sériových linek je plnění netradičně tvarované lahve velmi komplikované, Fakeer tedy zakoupil do sodovkárnu linku novou.

“Stále to ale není konečné řešení, protože linka není nejrychlejší, v létě dosáhla svého maxima, až jsme výrobu nestíhali,” popisuje Němec stávající situaci s tím, že v blízké budoucnosti zřejmě budou investovat řádově miliony euro do několikanásobně větší a rychlejší linky. I proto, že u té současné je stále nutný početný lidský faktor na vstupu i výstupu. “Na druhou stranu to není ale primárně špatně, protože tu zaměstnáváme dost lidí, kteří jsou rádi, že tu mohou pracovat,” dodává Němec. Kolem linky musí při plnění nápoje “chodit” trvale šest či sedm lidí, celkem “celý cirkus Fakeer” zaměstnává jen ve výrobě asi dvacet osob, hodně lidí má společnost najatých externě.

Rebelové versus děti

Značka Fakeer se na českém trhu objevila po roce 2012, kdy začali lidé okolo Richarda Němce s prvními testy energy drinku. Předcházela tomu dlouhá jednání o nápoji bez chemie, ale se stejnými účinky, jako mají ostatní energetické nápoje. Fakeer má svou jasnou recepturu, která je v Německu vyráběna na klíč. “Dělá to pro nás velká mezinárodní firma, my to přivezeme sem, tady se to smíchá s cukrem, vodou a sytí se to,” popisuje postup produkce Němec.

Nápad na lahvičku ve tvaru vztyčeného prostředníku naplněnou energetickým nápojem je společným dílem dvou autorů – akademického sochaře Jaroslava Róny a Františka Buška. Původní byznys plán byl pětiletý, ale návratnost vstupní investice v řádech milionů korun se posunula kvůli mnoha dalším penězům, o kterých nikdo ani netušil, že budou nutné. “Třeba jen investice do ochranných známek - samotná registrace stála velmi mnoho peněz, protože jsme ji chtěli po celém světě,” vypočítává Němec a dodává, že také kvůli tvaru lahve měla firma v některých zemích světa nákladné soudní spory.

“Víte, my jsme původně mysleli, že energetický nápoj ocení cílová skupina jako jsme my. Lidi mezi 30 a 40 lety, které baví rebelovat a dělat si srandu ze všeho možného. Ale to se ukázalo jako mylné,” směje se bývalý muzikant a rocker, který dodnes hraje v několika kapelách, i když spíš už jen pro radost. Jeho lahev, potažmo značku, začaly milovat hlavně děti. “To stojí za zamyšlení, že? Co my v těch hlavách máme, když náš nápad přijde úžasný hlavně dětem mezi 9 a 15 lety. Ale to už je jiná věc,” usmívá se.

Výroba limonád Fakeer • VIDEO Hana Filipová

I kvůli dětem tak Fakeer do svého portfolia přidal výrobu limonád. A ukázalo se to jako skvělý impuls pro další rozvoj firmy. “Sám mám děti, energetické nápoje jim pít nedávám kvůli kofeinu a limonády v našich lahvích jdou skvěle na odbyt,” přiznává Němec.

Křivka prodejů šla razantně nahoru, proti loňskému roku je tam až desetinásobný nárůst. V zelené, růžové a oranžové lahvičce se prodávají citronový, malinový a pomerančový nápoj. Němcova dvanáctiletá dcera Adéla je pak ta, která vymyslela celý nový marketingový koncept a směřování firmy, například spolupráci s youtubery.

“Tátovi jsem je musela ukázat, on to vůbec neznal a nechápal. Nejdřív to byla taková legrace, ale bavíme se o Fakeeru stále víc a já mu pomáhám, protože mám kolem sebe spoustu spolužáků a kamarádů. Mám od nich hodně informací, co chtějí, co nás baví, co děláme mimo školu, co sledujeme na internetu,” popisuje Adéla Němcová spolupráci s tátovou firmou. Jejich spolupráce dokonce vynesla Adéle Němcové nominaci na cenu Effie pro nejlepší reklamní a marketingovou kampaň.

Na základě žádostí hlavních zákazníků, tedy dětí, pak přidal Fakeer do portfolia další příchuť - colu. “Na celkových prodejích se limonády podílejí z 80 procent, energy drink je už výrazně v menšině,” říká Němec. Sázka na dětské zákazníky se Fakeeru vyplatila a majitel firmy je přesvědčen, že i proto má rozhodně smysl investovat do ní dál. Firma teď hledá správné distribuční partnery pro další expanzi do zahraničí, protože Česko už funkční je, především díky dětem.

David a Goliáš

V současné době jde na export ani ne polovina výroby Fakeera, ale ambice má společnost mnohem vyšší. Zatím se prodává hodně na severu Itálie, v Holandsku, Anglii či Německu. Nyní míří firma i do USA, úspěch zaznamenala v okolí Chicaga. “Pro nás je projekt Fakeera v Česku taková případová studie, zda to jde aplikovat jinde,” vysvětluje Němec s tím, že plán je nabídnout zahraničním partnerům podíl na projektu formou licenční smlouvy, anebo třeba i franšízou.

“Logistické náklady jsou obrovské, v tuto chvíli registrujeme poptávku z USA, ale horko těžko tam ty palety dostáváme na úkor zisku a marže,” přiznává. V případě, že poptávka poroste, bude jednodušší postavit linku tam. Podle Němce to není náročné ani na finance, ani prostor. Problém možná trochu překvapivě byl s názvem nápoje, pro americký trh tak získal značku Revolt.

Ani to ale není úplně bez problémů. I když už měl Fakeer brand Revolt v USA registrovaný, najednou pod stejným názvem začala vyrábět trojka tamního trhu v energy drincích společnost Rock Star. “Myslím, že je to jejich největší manažerská chyba v historii, že si nezjistili, že jsme majiteli ochranné známky. Nechápu, jak se to takové velké korporaci mohlo stát,” je stále překvapený Richard Němec a popisuje, jak Američané podali návrh na výmaz jejich známky z důvodu jejího neužívání. Je to v USA prý běžný postup, který se uplatňuje jako ochrana před spekulanty s ochrannými známkami, na českou společnost se ale nevztahuje, protože už na americkém trhu aktivitu vyvíjí.

“Takže v tuto chvíli probíhá poměrně zajímavý spor Fakeer versus Rock Star, něco jako David a Goliáš. Oni se snaží o výmaz našeho práva a to my jim samozřejmě nechceme dovolit,” přibližuje komplikace na velmi lukrativním trhu.

Přesto se velkými ambicemi Fakeer, který loni utržil necelé 3,4 miliony korun netají. Hned na začátku podnikání si vysnil smělý plán získat 2 procenta celosvětového trhu s energetickými nápoji a zatím se toho stále drží. Podobný podíl chce získat i v tuzemsku. Jako velký problém zmiňuje Němec vyjednávání o prodejích v maloobchodních řetězcích.

“Zabralo to všechno hrozně času, až letos, kdy se zvedla poptávka zespoda, se to výrazně zlepšilo a naší vyjednávací pozici to posílilo. Zareagovali na to ale nejrychleji vietnamští obchodníci kolem Sapy, tam je neskutečná flexibilita,” popisuje a dodává, že “standardní trh je zkostnatělá zkorumpovaná kolosální zrůda.” Nejčastěji lze koupit Fakeera na čerpacích stanicích a v menších řetězcích. Nezávislý trh si rozebral většinu, přes velkoobchod se prodá asi pětina produkce nápojů.

Společnost Fakeer byla registrována už v roce 1993, projekt energetického nápoje se ale začal realizovat v roce 2012. Jejím jediným vlastníkem je podle obchodního rejstříku Richard Němec. Podle účetní uzávěrky firma loni utržila 3,38 milionu korun, zisk činil 2,4 milionu po předloňské ztrátě 3,2 milionu. Na výrobě, distribuci a propagaci se podílí zhruba 20 lidí.