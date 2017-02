Česko chce v Bruselu výjimku pro tendr na stavbu v Dukovanech

Česko chce kvůli ní u Evropské komise vyjednat takzvanou sektorovou výjimku. Tedy aby měl zadavatel volné ruce při stanovování parametrů výběru. Píšou o tom dnešní Lidové noviny.

"V harmonogramu je jeden z milníků, že se zahájí výběr dodavatele v prvním čtvrtletí 2018. Takhle s tím počítáme," potvrdil deníku Beneš. Podle něj se konkrétní podoba bude teprve připravovat podle toho, jaké budou legislativní možnosti.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) není v případě zákona o veřejných zakázkách žádoucí soutěžit, protože se to neosvědčilo při tendru na Temelín. "Z hlediska ministerstva průmyslu by to bylo velmi špatné, protože by to neumožnilo zadavateli definovat národní zájem. Tím je vysoký podíl českých firem na dodávkách. To do řízení podle zákona o veřejných zakázkách dát nejde," řekl deníku Mládek. Proto chce u Evropské komise vyjednat výjimku. Není ovšem vůbec jasné, zda se to během jednoho roku, navíc volebního, stihne. "Myslím, že tohle reálné je, ale jistotu nemám, proto vidím scénář jako ambiciózní," řekl Mládek.

Další problém podle deníku je, že se vláda není schopna dohodnout na tom, jak zajistit investiční model a financování projektu. "Dokud budu ministr financí, žádnou záruku nedám a nebudu ani garantovat ceny," prohlásil Andrej Babiš (ANO) před lednovým jednáním výboru pro jadernou energetiku, které skončilo bez náznaku, že elektrárna je státním zájmem.

Podle Beneše projekt ale potřebuje "měkké politické prohlášení" od české vlády a od České republiky, že to je projekt strategického státního zájmu. "A že stát bude k tomu projektu dlouhodobě přistupovat a bude vytvářet podmínky ať už legislativní, nebo z hlediska tvorby energetického trhu, toho, jak bude vypadat, jak bude fungovat, že bude vytvářet podmínky pro to, aby takový projekt mohl vzniknout. Aby se elektrárna mohla postavit a aby se investorovi vrátila," uvedl šéf ČEZ.

Kvůli neposkytnutí státní garance zrušil ČEZ v dubnu 2014 tendr na dostavbu dalších dvou bloků v Jaderné elektrárně Temelín. Stavba nových bloků měla být podle původních plánů dokončena v roce 2025 a odhady nákladů se pohybovaly mezi 200 a 300 miliardami korun.