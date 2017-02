Česko loni vyvezlo nejméně elektřiny za 15 let

Od vývozního rekordu v roce 2012 se loni export elektřiny propadl o čtyřicet procent. Navíc se v září opakovala předloňská situace, kdy se z Česka stal na čas čistý dovozce.

„Na konci srpna vyřadil požár elektrárnu Chvaletice a začátkem září ČEZ neplánovaně odstavil jeden blok Temelína. V soustavě tak chyběl výkon. Dovozy byly v řádu stovek megawattů a trvaly přerušovaně zhruba 96 hodin,“ vysvětlila mluvčí ČEPS Barbora Peterová.

Výpadek exportu jde na vrub poklesu výroby v jaderných elektrárnách proti roku 2015 o 2,7 terawatthodiny. Pokud by jely na plný výkon, mělo by Česko na vývoz o zhruba šest terawatthodin více a blížilo by se rekordním úrovním let 2011 až 2014.

Loňskou bilanci zachraňovala podle provozovatele přenosové soustavy ČEPS hlavně paroplynová elektrárna Počerady, díky níž ČEZ pokryl tři čtvrtiny jaderného výpadku. „Důvodem vyššího nasazování paroplynového zdroje byly vyšší ceny elektřiny, které v kombinaci s cenami zemního plynu a emisních povolenek umožnily provozovat elektrárnu s kladnou marží. Na to jsme adekvátně reagovali,“ uvedla mluvčí ČEZ Barbora Půlpánová. Zbytek vykryl ČEZ hlavně z uhelných elektráren. I tak se ale celková výroba elektřiny loni propadla o zhruba půl terawatthodiny.

Hrubá spotřeba loni vzrostla o 1,5 terawatthodiny v důsledky hospodářského růstu a horšího počasí. Podle ČEZ vzrostla spotřeba velkých průmyslových firem a menších podniků za loňská první tři čtvrtletí o 1,5 procenta. Domácnosti spotřebovaly o jedno procento více.

Letos by se vývoz elektřiny mohl vyhoupnout zpět na vyšší úrovně. I když ČEZ plán výroby pro letošní rok oznámí až v březnu, už dříve uvedl, že v jaderné elektrárně Temelín by letos chtěl zkrátit odstávky a zvednout výrobu o tři terawatthodiny.

Dlouhodobý výhled, který zpracovat Operátor trhu s elektřinou, počítá s tím, že až do roku 2020 by Česko mělo být schopno ročně vyvézt zhruba patnáct terawatthodin elektřiny, což odpovídá třetině výroby v uhelných elektrárnách. Po roce 2021 by export měl klesnout k deseti terawatthodinám.