Český Robert Bosch roste, do dvou let přijme dalších 650 lidí | E15.cz

Českobudějovická firma Robert Bosch, která patří do skupiny největšího výrobce komponentů do aut, v posledních čtyřech letech zdvojnásobila obrat a počet zaměstnanců stoupl o 60 procent. Do roku 2019 přijme 650 lidí, chce je získat i díky spolupráci s technickými univerzitami, uvedl technický ředitel Václav Pixa. Společnost měla loni obrat 20,5 miliardy korun, zaměstnává 4 tisíce lidí.