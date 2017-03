Český výrobce SOR Libchavy dodá 400 autobusů do Íránu. Hodnota kontraktu je 80 milionů eur (2,1 miliardy korun). Autobusy by se postupně měly začít vyrábět v Íránu. Smlouva byla dnes podepsána na půdě Hospodářské komory v Praze.

Autobusy jsou určeny pro provincii Alborz. "SOR Libchavy může být dodavatelem těch autobusů nejenom do Íránu, ale přes výrobu v Íránu i pro okolní státy," řekl zástupce firmy pro íránský trh Sajjed Hosejn Misbahí.

V Iránu již nyní působí řada výrobců autobusů ze zemí EU. Podle viceprezidenta Hospodářské komory Bořivoje Mináře je kontrakt velkým úspěchem. "Předpokládám, že export do Íránu půjde v letech 2017 i 2018 strmě nahoru," dodal Minář.

Loni odjelo do Íránu z Česka několik podnikatelských misí, Hospodářská komora připravuje na letošek další. CzechTrade také loni otevřel své zastoupení v Teheránu. Tuzemské firmy mají o vývoz do země velký zájem. Letos by například měla na íránský trh vstoupit značka Škoda Auto. Český export do Íránu loni stoupl o 56 procent na 1,5 miliardy Kč.

Íránská centrální banka na začátku roku zaplatila Česku starý dluh v přepočtu 202 milionů Kč. Nesplacená částka byla dosud překážkou pro uzavírání nových obchodů spojených s financováním a pojištěním exportu. Šlo o pohledávku, která vznikla před zavedením mezinárodních sankcí u íránské banky Saderat.

České firmy již loni uzavřely první kontrakty v Íránu. Například firma Energo-Pro dodá za 405 milionů korun dvě vodní turbíny pro íránskou vodní elektrárnu Khoda Afarin. Opavský výrobce důlních strojů Ostroj zase podepsal memorandum o dodávce důlního dobývacího komplexu za desítky milionů eur.

Írán se dostal z ekonomické izolace loni v lednu, kdy světové mocnosti pod vedením Spojených států a Evropské unie zrušily protiíránské sankce výměnou za to, že Teherán omezí svůj jaderný program.

Výrobce autobusů SOR Libchavy vykázal v roce 2015 rekordní výsledky. Prodal 751 vozidel, což představuje meziroční nárůst o 31 procent. Tržby se zvýšily o 42 procent na 3,8 miliardy korun. Nejvíce autobusů, 450, společnost prodala v ČR. Další směřovaly na Slovensko, do Polska, Německa a do Estonska. Zbytek exportu připadá na Bulharsko a Švýcarsko. Nejvíce se prodalo městských kloubových autobusů.

SOR bývala původně společnost, která před rokem 1990 vyráběla zemědělské stroje. V roce 1991 ji koupili bývalí zaměstnanci Karosy. Za dva roky vznikl první prototyp autobusu o délce 7,5 metru, další typy vozidel následovaly. Stoprocentním vlastníkem společnosti je prostřednictvím firmy Bauliga společnost EP Industries, jejímž majoritním akcionářem je Daniel Křetínský.