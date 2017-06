Čeští oceláři si loni polepšili | E15.cz

"Za udržení zisku vděčíme optimalizaci nákladů a také nárůstu exportu. České ocelářské firmy v roce 2016 vyvezly přes pět milionů tun oceli," uvedl generální ředitel ArcelorMittal Ostrava Ashok Patil. Vývoz loni meziročně vzrostl o 7,9 procenta. Naprostá většina (92 procent) vývozu směřovala do zemí Evropské unie. Nejvíce do Německa, Polska, na Slovensko, do Itálie, Maďarska nebo Rakouska. Dovoz se zvýšil o 5,8 procenta na 6,6 milionu tun.

Podle generálního ředitele Třineckých železáren Jana Czudka mají za sebou české hutní firmy náročný rok. "Nesl se ve znamení rizika uznání tržního statusu Číny, nových antidumpingových řízení a vyjednávání o podobě obchodování s povolenkami v letech 2021 až 2030. Rozhodování EU na politické úrovni, které zásadně ovlivňují fungování a budoucnost hutních podniků v Česku, bohužel zabraly velkou část našeho úsilí v loňském roce," doplnil Czudek.

Výroba surového železa v Česku loni meziročně vzrostla o 3,3 procenta na 4,17 milionu tun, výroba surové oceli se zvýšila o 0,8 procenta na 5,31 milionu tun.

Aby mohlo ocelářství v Česku nadále fungovat, podle Czudka musí firmy přizpůsobit své kapacity poptávce a soustředit se na výrobu nejprogresivnějšími technologiemi. "K tomu ale potřebujeme jistotu ve věcech, jako jsou ceny energií nebo budoucí podoba systému obchodování se skleníkovými plyny. Máme chuť a sílu konkurovat výrobcům oceli z celého světa, ale potřebujeme k tomu rovné podmínky," dodal Czudek.

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) zmínil, že ocelářství v Česku má naději pouze tehdy, když bude vysoce sofistikovaným oborem. "Důležitá je razantní produktová i procesní inovace a důraz na výzkum a vývoj. Sem spadá třeba využívání průmyslového šrotu," doplnil Havlíček.

Ocelářská unie navazuje na oborové sdružení Hutnictví železa. Sdružuje celkem 15 ocelářských firem. Klíčovými členy jsou Třinecké železárny, ArcelorMittal Ostrava a Vítkovice Steel. S celkovými tržbami ve výši 80 miliard korun a téměř 16 tisíci zaměstnanci jde o významnou odvětvovou asociaci s hlavním těžištěm výrobních aktivit v Moravskoslezském kraji.