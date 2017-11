Čeští podnikatelé plánují během mise se Zemanem uzavřít v Rusku kontrakty za miliardy korun | E15.cz

České firmy by během podnikatelské mise, která doprovodí návštěvu prezidenta Miloše Zemana v Rusku, měly podepsat kontrakty v řádech miliard korun. Uvedl to dnes prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který se na organizaci mise podílí. Smlouvy o spolupráci by mělo podepsat devět firem, třeba společnost Brisk nebo Pragoimex.