ČEZ rozhodne o prodeji bulharských firem do konce roku | E15.cz

Tři z uchazečů mají zájem o koupi všech firem, které ČEZ v Bulharsku má, včetně elektrárny ve Varně. Ta od roku 2015 stojí, protože nesplňuje limity pro vypouštění emisí. Navíc minulý týden ČEZ získal povolení ke zbourání tří z celkem šesti bloků. „Pořád je ale možné, že jednomu zájemci prodáme distributora elektřina a obchodní společnost, a jinému elektrárnu ve Varně,“ dodává Pleskač. O distribuci a obchod má zájem jeden ze zájemců. Jen elektrárnu ve Varně bych chtěl koupit pátý z uchazečů.

Podle dřívějších informací publikovaných v bulharských médiích se nabídky pohybovaly od 120 do 250 milionů eur. Česká firma Energo-Pro, která už provozuje jednu distribučních soustav v Bulharsku, potvrdila, že svou nabídku zvýšila.

„Cena převyšuje původní investice ČEZ do bulharské distribuce," uvedla mluvčí Energo-Pro Hana Hikelová. ČEZ koupil bulharskou distribuci v roce 2004 za 281,5 milionu eur, což je v přepočtu 7,34 miliardy korun. Varna přišla ČEZ na více než 300 milionů eur.

Za třináct let působení v Bulharsku z tamních dcer přiteklo do ČEZ celkem 5,7 miliardy korun, což je zhruba třetina z částky, kterou ČEZ v zemi investoval. Se započtením této sumy se po prodeji aktiv chce ČEZ dostat s bulharskými investicemi do černých čísel.

„Nabídky jsou stále příliš nízké, ale zvyšují se,“ připouští Pleskač. Smlouvy o prodeji by se měly podepsat nejpozději do konce roku. Pokud ale ČEZ nebude s nabízenými cenami spokojen, je připraven prodej zrušit.

ČEZ od loňska vede arbitráž proti bulharskému státu, v níž se dožaduje náhradu škod v řádu stovek milionů eur. Nynější prodej aktiv tento spor podle Pleskače neovlivní. Arbitráž vede mateřská společnost ČEZ, a nikoliv prodávané bulharské firmy.