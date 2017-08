ČEZ vidí budoucnost ve sdílení elektromobilů. Investoval do francouzské firmy Vulog | E15.cz

Energetická skupina ČEZ koupila prostřednictvím své dceřiné společnosti Inven Capital významný minoritní podíl v globálně působící francouzské společnosti Vulog. Ta se zabývá carsharingem ekologických aut ve městech a v současnosti působí na celkem čtyřech kontinentech. Mezi její klienty patří provozovatelé carsharingu v Madridu, Varšavě, Vancouveru, Sao Paolu i Wellingtonu. Hodnotu transakce ČEZ neuvedl.

Generální ředitel Inven Capital Petr Mikovec vidí v oboru carsharingu velkou budoucnost. „Mladá generace lidí mezi 20 až 30 lety již nevidí ve vlastnictví aut společenskou hodnotu, ale raději je sdílí dle svých momentálních potřeb. Také rodiče s dětmi již stále častěji nejdou cestou nákupu druhého auta do rodiny, ale raději volí pronájem. Světový trh takzvaného carsharingu roste a očekáváme, že do roku 2020 vyroste na více než čtyřnásobek,” říká Míkovec.

Také generální ředitel ČEZ Daniel Beneš považuje sdílení aut ve městech za perspektivní obor. „Investicí do společnosti Vulog podporujeme rozvoj ekologické dopravy ve městech, protože díky carsharingu narůstá využití aut až na 100 procent a to dělá z investic do elektrických aut a dobíjecí infrastruktury ekonomicky návratné podnikání,” uvedl Beneš. Podle něj chce skupina pomoci Vulogu proniknout na další světové trhy, včetně toho českého.

V České republice je podle informací tiskového mluvčího Skupiny ČEZ pro obnovitelné zdroje Martina Schreiera v současnosti něco okolo 1,5 tisíce elektromobilů, jejich počet však rychle roste. „Nezastíráme, že pro energetické subjekty, jako jsme my, elektromobilismus představuje potenciálně velké odbytiště elektřiny," říká Schreier.

V zájmu ČEZu, který je provozovatelem největší veřejné sítě dobíjecích stanic v Česku, je tak rozvoj elektromobilismu i v podobě carsharingu u nás podporovat. Kdy by se však mohlo podařit něco podobného zavést v Praze a případně dalších větších českých městech není zřejmé.

V Česku je podle letošních statistik Asociace elektromobilového průmyslu více než 300 nabíjecích míst pro elektromobily, každoročně jich pak několik desítek přibude. Přímo v Praze je v současnosti dobíjecích stanic celkem 80, do roku 2019 by ale podle záměru pražských radních mělo vzniknout dalších zhruba 60 míst.

Investice do Vulogu nebyla pro ČEZ prostřednictvím Inven Capital první podobnou investicí do „čistých“ technologií. Od předloňska vstoupil do několika projektů v Německu. V létě 2015 vstoupil do firmy Sonnen, která vyrábí bateriová úložiště. Na podzim téhož roku pak vstoupil do firmy Sunfire, vyrábějící moderní palivové články.

Na konci loňského dubna se pak ČEZ stal druhým největším akcionářem mnichovské firmy tado°, která prodává takzvané chytré termostaty. Letos pak firma koupila významný minoritní podíl v německé společnosti Cloud & Heat Technologies, která přináší řešení využívající teplo z datových serverů k vytápění a ohřevu vody pro komerční prostory.

Firmu Inven Capital založil ČEZ koncem roku 2013, tehdy pod názvem ČEZ Nová energetika. Inven, který funguje jako fond, má podle dřívějších informací k dispozici až pět miliard korun. Zdařilé investice má od Invenu ČEZ nakupovat.