ČEZ vydal dluhopisy za miliardy, zájem o ně byl neobvyklý | E15.cz

„Emisní cena 111,937 procenta znamená, že jsme nedostali 225 milionů, ale více než 251 milionů eur (6,6 miliardy korun),“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž a dodal: „O emisi byl poměrně značný zájem z řad investorů.“ S tím experti souhlasí.

„Část budoucího výnosu byli investoři ochotní obětovat, když zaplatili o dvanáct procent navíc,“ upozorňuje Richard Miřátský, analytik Komerční banky. Podle něj ČEZ chtěl navíc původně vydat dluhopisy za 150 milionů eur.

V současné době, kdy jsou nízké úrokové sazby, šlo podle odborníků o dobrou příležitost, kam umístit volné peníze. Dluhopisy totiž nesou roční kupon tři procenta a jsou splatné v roce 2028. Miliardy z prodeje dluhopisů chce ČEZ podle Kříže použít na pokrytí „všeobecných potřeb financování“.

Peníze by mohla skupina využít například na další rozvoj. „Mají dlouhodobé plány. Chtějí více investovat do obnovitelných zdrojů,“ uvádí analytik Fio banky Jan Raška. ČEZ v minulém roce a letos investoval do větrných parků v Německu a do projektu větrných elektráren ve Francii. O tuto oblast se energetická skupina intenzivně zajímá.

„Snaží se kupovat větrníky. Dávali nezávazné nabídky ve Francii, Nizozemsku, Německu a Velké Británii,“ uvádí zdroj z energetických kruhů, který si nepřál být jmenován. Kvůli dluhopisům ČEZ nemusí za každou cenu investovat, ale může je použít na splacení svých závazků. Letos v listopadu má totiž firma podle Miřátského splatit dluhopisy za 45 milionů eur.

V únoru příštího roku pak čeká energetickou skupinu splacení bondů za 200 milionů eur. Ty vydal v minulém roce se splatností pouhých dvou let. A to ze zajímavého důvodu. „Primárním určením těchto emisí nebylo financování, ale zajištění na euro navázaných tržeb z prodeje elektřiny,“ uvádí ve své výroční zprávě za uplynulý rok ČEZ.