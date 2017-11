ČEZ začne „zelenou energií“ vytápět i vlastní kanceláře v Bulharsku | E15.cz

Polostátní energetický koncern ČEZ to myslí s investicemi do obnovitelných zdrojů energie vážně. I vytápění své kancelářské budovy ve městě Blagoevgrad na jihozápadě Bulharska chce řešit pomocí geotermální energie.

Budova patří bulharské distribuční společnosti ČEZ Razpredelenie Bulgaria. Pro její vytápění nyní chce distribuční firma využít geotermální zdroj, na jehož výstavbu již vypsala soutěž. „Budeme vybírat mezi několika cenovými nabídkami.

Kritériem výběru bude co nejlepší poměr kvality plnění zadaných technických kritérií a ceny,“ uvádí mluvčí ČEZ Alice Horáková a dodává. „Odhadovaná cena se pohybuje v nižších stovkách tisíc eur,“ dodává. Bude to tedy investice za miliony korun. Do soutěže se již přihlásily dvě společnosti.

Zdroj se má skládat ze dvou tepelných čerpadel. Kapacita pro vytápění má být šedesát kilowattů. Chladicí kapacita činí necelých 61 kilowattů. „Je to jako klasické tepelné čerpadlo, systém země/voda.

Využívá zemské teplo,“ uvádí Martin Kloz, odborník na obnovitelné zdroje energie. „Hloubka sondy bude kolem sta metrů. Teplota země ve dvaceti metrech je zhruba deset stupňů Celsia a každých třicet metrů stoupá o jeden stupeň,“ doplňuje Horáková.

Až po testech v hloubce sto metrů se však uskuteční ostatní vrty. „Výsledná hloubka se tedy bude odvíjet od testů v prvním vrtu,“ dodává Horáková. Zvolený systém vytápění považuje společnost ČEZ za nejvhodnější řešení pro kancelářské prostory bulharské distribuční firmy.

„Budova, v níž zdroj vznikne, byla postavena v osmdesátých letech minulého století a nutně potřebuje zmodernizovat a zefektivnit vytápění a chlazení,“ dodává Horáková.