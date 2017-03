Chomutovské válcovně pomáhá ochrana před Čínou

Nejvyšší správní soud loni pozastavil výkon rozsudku krajského soudu o odnětí licencí solárních elektráren Zdeněk Sun a Saša Sun podnikatele Zdeňka Zemka. „Jsme stále přesvědčeni, že jsme licenci dostali po právu,“ říká Zemek. Čím budete u soudu argumentovat? Máme 21 nezávislých posudků od Vysokého učení technického, Vysoké školy báňské a dalších expertů. Ty jasně tvrdí, že pro licenci se u elektrárny hodnotí bezpečnost kabeláže. Tu osvědčovala revizní zpráva. Samotné panely, střídače nebo rozvaděče mají vlastní certifikáty a nepodléhají kontrole. Poslední kontejner panelů jsme namontovali 5. prosince. Elektrárny jsou už sedm let bezpečně v provozu. Co by s elektrárnami udělalo, kdyby spadly do nižších výkupních cen z roku 2011? Předně cenový výměr pro rok 2011 považuji za nezákonný. Investice by přestala být návratná. Do elektráren jsme ze svého investovali sto milionů korun. Při výkupní ceně z roku 2011 bychom za dvacet let získali 110 milionů. Ale do toho nejsou započítané dvacetileté náklady na údržbu, opravy, úroky z úvěrů, pojištění a poplatky za recyklaci panelů. Jak jsou na tom vaše solární projekty v Bulharsku a na Ukrajině? Všechny stojí a vyrábějí. Na Ukrajině stojíme před otázkou, jestli tam postavit další dvě elektrárny. Jsme už schopni se tam s náklady dostat tak nízko, abychom mohli prodávat elektřinu v podstatě za tržní ceny. Elektrárnu, kterou jste postavili v roce 2010 za sto milionů korun, dnes postavíte za dvacet milionů. Díváme se také na příležitosti v Latinské Americe, protože v celém světě je jasný trend příklonu k obnovitelným zdrojům. Podívejte se na koncerny jako Microsoft nebo Apple, které si na svá sídla dávají solární panely. Kdy byste chtěli stavět ukrajinské elektrárny? Je to záměr pro letošní rok. Zatím tu investici na projekt s kapacitou dvakrát pět megawattů vyhodnocujeme. Ekonomicky vychází, ale ještě nejsem stoprocentně rozhodnutý. Musíme hodnotit i další vlivy podnikání na Ukrajině. /stu/