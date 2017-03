Cíl stamilionového rebrandingu RWE na Innogy? Hlavně neztratit klienty, říká Tomáš Mrkvička

Od října minulého roku už na českém trhu neexistuje energetická společnost RWE, která se po vzoru německé matky přejmenovala na Innogy. Rebranding značky v Česku prováděla agentura Young and Rubicam pod vedením Tomáše Mrkvičky. Ten přiznává, že on sám by si název Innogy pro tuzemský trh rozhodně nevybral.

Jak velkým potenciálním ztrátám a rizikům RWE čelilo, pokud by se ukázal váš koncept rebrandingu na Innogy jako chybný?

Celý proces se nesl v duchu strachu “to bude průšvih“, že by začali odcházet zákazníci. Energetický trh za posledních pět let prošel velkou liberalizací, objevila se celá řada alternativních dodavatelů. Jakmile se zpráva o přeměně RWE rozkřikla po trhu, tak se toho samozřejmě hned chytli obchodní zástupci nejrůznějších firem a říkali lidem: ,Heleďte, RWE na trhu končí, rychle nám to tady podepište.’ To byly nepřátelské akty, kterým firma čelila, riziko neúspěchu bylo veliké.

Měli jste odhad, kolik klientů by v nejhorším zvažovaném případě mohlo případně přejít ke konkurenci?

Dokážu si představit, že by to mohlo být až deset procent zranitelných klientů.

Jaké byly měřitelné cíle?

Neměli jsme akviziční choutky, cílem byla nula ztracených klientů. Běžely produktové kampaně, ty měly komerční cíle - například na nákup hlásičů kouře. Tam bylo cílem prodat několik stovek produktů, nakonec to bylo několik tisíc. Tyto lidi ale nelze považovat za nové zákazníky, patrně to byli už ti stávající, co si hlásič koupili.

Jak se kalkuluje návratnost u tak rozsáhlého rebrandingu?

Z obchodního pohledu byla jako cíl retence, tedy neztratit jediného stávajícího zákazníka. Když tohle splníte, tak jste na nule z hlediska příjmu. Nic jste neztratil, pořád jste ale vydal přes dvě stě milionů korun - to byla cena půlročního rebrandingu. To je první fáze, ten proces ještě neskončil. Kdybychom se ale na celý rebranding koukali jen z obchodního hlediska, nebylo by to správné, navíc bychom se nedopočítali. Můžeme ale měřit soft cíle - například brand-potential index a další ukazatele, které hovoří o tom, jak dalece se značka zavedla do myslí spotřebitelů a vytváří předpoklady - říká nám to: ,Tady je potenciál na dělání byznysu.’ Jsou to faktory, které se neměří snadno a ani v krátkém časovém období, budování značky je proces minimálně na tři roky.

V čem spočívají z pohledu bývalého RWE zásadní odlišnosti domácího německého trhu a toho českého?

RWE je v Německu vnímáno především jako výrobce. Je tam hodně silná vazba na uhlí, elektrárny… Když se zeptáte lidí, které motivy se jim vybaví, tak v Německu to jsou komíny, uhlí, špína. V Česku je brand asset, asociace, která připomíná značku, plynový hořák. Ten je spojený s tím, že vše pohodlně a příjemně funguje. A to jsou dvě naprosto odlišná vnímání značky. Odlišnosti se dají nazývat i veřejně-politickým prizmatem - nenálada Němců vůči fosilu a jádru je značná, v Česku to lidem nevadí. Vadilo by, kdyby jim chtěli za chatou postavit úložiště jaderného odpadu, když to bude o dvě vesnice dál, tak to nevadí nikomu. Rozdílů mezi trhy je celá řada.

Proč jste považoval od společnosti zadaný cíl - dosáhnout alespoň 50% znalosti značky u lidí - za nesplnitelný?

Věděli jsme, že stávající značka měla 98% znalost. Šest měsíců na změnu je velmi krátká doba. Pro lidi představuje rebranding chaos, nahrne se na nich ohromné množství novinek, ať už vědomě, či podvědomě. Navíc název Innogy - i když si ho budete pamatovat, tak se vám bude blbě vyslovovat - a pak máte tendenci ho radši nevyslovovat. To je další velké minus, já osobně bych si tento název určitě nezvolil. Z dlouhodobého pohledu to však je dobrý název. Lidé, co mají základní znalost angličtiny, tak v názvu Innogy inovaci poznají.