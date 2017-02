Čína se stává zbrojařskou velmocí, export směřuje hlavně do Asie a Afriky

Čína se postupně stává nejen hospodářskou, ale také vojenskou velmocí. Nejlidnatější zemi světa se podařilo v posledních pěti letech zvýšit vývoz zbraní proti minulému období o 74 procent. Celkový podíl Číny na světových exportech se zvýšil z 3,8 procent na 6,2 procenta. Vyplývá to z vládní zprávy, o kterou se opírá list South China Morning Post.

Na rozdíl od Spojených států, které dodávají zbraně přibližně do stovky zemí, má Čína jen 44 obchodních partnerů, především v Asii a Africe. Přibližně 60 procent vývozů tak směřovalo do Pákistánu, Bangladéše, Barmy a dalších 22 procent zamířilo do Afriky.

Export však míří také do Jižní Ameriky. Například v roce 2015 se podařilo do Peru dodat 90 raketometných systémů, které mají sloužit k výzbroji místních ozbrojených sil.

Zpráva Pentagonu z loňského roku odhaduje, že čínské prodeje zbraní od roku 2010 do 2014 dosáhly 15 miliard dolarů. Zpráva také uvádí, že ač je země v exportech stále úspěšnější, tak nadále zůstává závislá na klíčových komponentech, především v oblasti letectví. Ty dováží z Ruska, Ukrajiny a Francie.

Ambice Číny se také projevují v jejím okolí. Podle studie Stockholm International Peace Research Institute přispívá Čína k eskalaci situace ohledně sporných území v Jihočínském moři.

Sousední země jsou tak nuceny prudce zvyšovat své vojenské výdaje – jejich boom se datuje už od roku 2012.