Číňané zkouší nekale ovládnout českého výrobce lithiových baterií HE3DA | E15.cz

„Radovali jsme se, že máme strategického partnera, ale tenhle sen se postupně rozplynul. Bohužel jsme v rámci investičních dohod odkryli veškeré účetnictví, odkryli jsme i technické detaily baterií, jediné, co jsme si naštěstí nechali pro sebe byl náš černý prášek (jde o materiál pro katodu, která je součástí originálního řešení baterie, pozn. red.),“ řekl serveru Hlídací pes vynálezce baterie a ředitel firmy Jan Procházka.

Čínští „zájemci“ se proto rozhodli opatřit si zásadní součást baterie, onen „černý prášek“ bez ptaní.

„Přišli s českými i čínskými právníky, šli jsme do provozu, kladli nám řadu otázek, odlákávali naši pozornost a v jednu chvíli čínský profesor strčil ruku do boxu, nabral si vzorek a strčil si ho do kapsy svého parádního obleku. Naštěstí jsme ho chytili přímo u toho,“ popisuje pokus Procházka.

„Po incidentu následovalo jednání ve čtyřech, kde v tu chvíli Číňané sice říkali, že jsme přeci přátelé a že v dohodě pokračujeme, ale krátce poté, co odjeli, přišel problém – jejich žaloba na naši dceřinou firmu HE3DA Technologies. Museli to takto připravovat měsíce,“ dodává.

Právě kvůli této žalobě se informace o „čínském zájmu“ o českou firmu dostala znovu na veřejnost. Tuzemská média napsala, že „německá investiční společnost CDC se soudí o zhruba 130 milionů korun s českou společností HE3DA“.

Realita je ale jiná. CDC je v Německu založená investiční firma čínského koncernu CDG, která spor o nevratnou částku za předkupní právo nevede s HE3DA, žalovanou stranou je dceřiná společnost HE3DA Technologies. Ta byla založena za účelem společné výroby s čínským investorem a částka za předkupní právo skončila na jejím bankovním účtu. Další osud zmrazené částky má určit rozhodčí soud.

Firma CDC trvá na tom, že „společnost HE3DA neplnila stanovené podmínky, nikdy nepředložila obchodní plán, účetnictví ani informace o plánovaných pracích a finančních transakcích a finanční prostředky přitom využívala nehospodárně a v rozporu s dohodou.“

To ale HE3DA zcela odmítá. „Zaplatili si předkupní právo, aby se dostali k informacím a dozvěděli se tak o nás prakticky všechno. Nechali nás dva měsíce rozinvestovat nákupy do drahých zařízení a pak v oslabení přišel útok. Je to účinná strategie, jak se zmocnit firmy a pokud někde dlužíte za nákupy, nikdo se vás ani nezastane. Geniální, ale ďábelské!“ říká Procházka.

Ovládnutí firmy a následné zbavení se existujících akcionářů je podle něj obecně velmi zneužívaný způsob, jak se Čína levně a rychle dostává k moderním technologiím. Čína takovým způsobem dlouhodobě získává poměrně levně, bez nákladů na výzkum a vývoj, nejmodernější západní technologie. Právě před tímto postupem a čínskými investicemi do strategických oborů varuje i Evropská komise.

