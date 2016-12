Číně dochází větrný dech. Elektráren přibývá, ale nevyrábějí

Sice loni s necelými 140 instalovanými gigawatty Čína téměř dvojnásobně překonala instalovanou kapacitu Spojených států, ale vyrobila z větru méně elektřiny než Američané. Loni větrné turbíny v USA vyrobily 185,6 terawatthodin elektřiny, zatímco čínské elektrárny dodaly do sítě 185,1 terawatthodin, uvádí analýzy Bloomberg New Energy Finance. Za výrazně horší produktivitou čínských elektráren je dřívější preference horších turbín, slabší vítr, nedostatečná kapacita přenosových sítí, ale také až do loňska preferovaná spotřeba elektřiny z uhelných elektráren.

Z elektřiny vyrobené větrnými turbínami se loni promrhalo 15 procent, což odpovídá 33,9 terawatthodin. O rok dříve byl tento ukazatel na 8 procentech. „Nevyužívání větrných elektráren se už stalo hlavním problémem, který zasahuje zdravý vývoj tohoto sektoru. Pokud nepřijmeme tvrdá opatření, bude letos podíl promrhané elektřiny ještě vyšší,“ uvádí v prohlášení čínská Národní energetická správa.

Konec novým elektrárnám na severu

Úřady už letos přestaly vydávat povolení ke stavbě nových elektráren v severních provinciích, které sice mají nejlepší větrné podmínky, ale zároveň tamní přenosové sítě nestačí vyrobený proud přenést do průmyslových center na východě. Míra nevyužití tamních turbín je tam nejvyšší a pohybuje se od 13 do 39 procent. Schvalování nových turbín v ostatních provinciích pokračuje dál.

Míra omezování výkonu větrných elektráren na severu Číny Provincie Instalovaný výkon Omezení výroby 2014 Omezení výroby 2015 Vnitřní Monglosko 24,25 GW 9 % 18 % Ning-sia 8,22 GW 0 % 13 % Kan-su 12,52 GW 11 % 39 % Ťi-lin 4,44 GW 15 % 32 % Chej-long-ťiang 5,03 GW 12 % 21 % Sin-ťiang 16,11 GW 15 % 32 %

Pramen: China’s National Energy Administration

„I když se nové elektrárny v severních provinciích přestanou stavět, instalované kapacita ve větru je tak obrovská, že přenosová síť bude mít pořád problémy elektřinu přenést. V nelepším scénáři to pomůže udržet míru nevyužití elektráren na loňské úrovni,“ říká Sie Kuo-chuej, analytik Institutu pro výzkum státních sítí.

Významnou roli v nedostatečném využívání existujících turbín hraje přenosová soustava. Ta si zatím nedokáže pořádně poradit s nestálostí jejich výkonu. Až do loňského roku navíc museli její provozovatelé dávat přednost uhelným elektrárnám. Každá uhelná elektrárna měla garantováno, že bude vyrábět určitý počet hodin za rok. Operátoři tak odstřihovali větrné parky od sítě, jakmile měli spotřebu pokrytou uhelnou elektřinou.

Kapacity předběhly spotřebu

Loni v listopadu čínská vláda schválila nová pravidla, která budou dávat naopak přednost elektřině z obnovitelných zdrojů. Prováděcí předpisy zatím chybí.

Kvůli boomu obnovitelných zdrojů se Čína dostala do podobné situace jako Evropa. Celková instalovaná kapacita elektráren je výrazně vyšší než by odpovídalo spotřebě. „Dodávka elektřiny je dnes o pětinu až čtvrtinu vyšší než spotřeba. Potíže tak mají všichni výrobci elektřiny, nejen větrné parky,“ vysvětluje Lin Po-čchiang z univerzity v Sia-menu.

Letos by se mělo postavit v Číně dalších 20 gigawattů větrných elektráren. V roce 2020 by se podle vládních plánů měl instalovaný výkon vyšplhat ke 200 gigawattům. O deset let později by kapacita měla vzrůst na 400 gigawattů.