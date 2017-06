ČKD Praha DIZ skončí v konkurzu, rozhodli věřitelé. Neuvěřili příběhu o možném oživení firmy | E15.cz

Strojírenská firma ČKD Praha DIZ jde do konkurzu, rozhodla o tom schůze věřitelů. Schválily ho zhruba tři čtvrtiny věřitelů, pro konkurz byli především větší věřitelé. Hlasovat směli pouze ti s uznanými pohledávkami, nejvíce jich měla Komerční banka. ČKD Praha DIZ rozhodnutím o konkurzu směřuje nejspíš k zániku a k vypořádání závazků do té míry, do jaké toho bude schopna.